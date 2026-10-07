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IGP-DI acelera para 1,50% em setembro, pressionado por alimentos e energia

Índice da FGV havia avançado apenas 0,06% em agosto; soja, milho, gasolina, energia elétrica, tomate e batata ficaram entre as principais pressões do mês

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 08h26
NA BALANÇA - Mercado: aumentos neutralizam os reflexos de indicadores econômicos positivos
NA BALANÇA - Mercado: aumentos neutralizam os reflexos de indicadores econômicos positivos  (Marco Ambrosio/AtoPress/Folhapress/.)
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O Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 1,50% em setembro, acelerando com força em relação à alta de 0,06% registrada em agosto, informou nesta quarta-feira, 7, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado, o indicador acumula avanço de 3,72% desde o início de 2026 e de 3,80% nos últimos 12 meses. Em setembro do ano passado, o IGP-DI havia avançado 0,36% no mês e acumulava alta de 2,31% em 12 meses.

A aceleração foi puxada principalmente pelos preços ao produtor e ao consumidor. Entre as commodities agrícolas, soja, farelo de soja e milho exerceram pressão de alta, enquanto a gasolina também avançou no atacado. Para os consumidores, os destaques ficaram com energia elétrica e alimentos in natura.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que representa a maior parcela do IGP-DI, acelerou de 0,10% em agosto para 1,95% em setembro. As matérias-primas brutas tiveram alta de 2,94%, enquanto os produtos agropecuários avançaram 3,06% no mês. Entre as maiores influências positivas sobre os preços ao produtor, o farelo de soja subiu 11,47%, a soja em grão avançou 7,53% e o milho teve alta de 4,69%. A gasolina automotiva, por sua vez, aumentou 11,65%. A carne bovina completou a lista das principais pressões, com avanço de 2,99%. Na outra ponta, alguns produtos ajudaram a conter uma alta ainda maior. O café em grão caiu 9,33%, a banana recuou 10,21% e os adubos e fertilizantes tiveram redução de 1,88%.

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Para o consumidor, a mudança também foi expressiva. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) passou de queda de 0,37% em agosto para alta de 0,67% em setembro. Cinco das oito classes de despesas registraram aceleração. Habitação apresentou a maior mudança, saindo de queda de 1,21% para alta de 1,99%. A alimentação, que havia recuado 0,47% em agosto, subiu 1% em setembro. Vestuário também passou de queda de 0,58% para avanço de 0,30%.

Entre os itens que mais pressionaram o bolso, o tomate disparou 29,64% e a batata-inglesa ficou 23,09% mais cara. A tarifa de eletricidade residencial avançou 8,76%, revertendo a queda de 8% observada em agosto. Segundo a FGV, o movimento da energia refletiu o fim dos efeitos dos descontos relacionados ao Bônus de Itaipu.

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Na construção, o movimento foi contrário. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) desacelerou de 0,66% em agosto para 0,22% em setembro. O custo da mão de obra perdeu força, passando de alta de 1,12% para 0,32%, enquanto materiais e equipamentos desaceleraram de 0,33% para 0,14%.

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