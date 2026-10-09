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IG4 está muito perto de fechar acordo para assumir controle da Raízen

Negociação envolvendo a companhia, que reestrutura cerca de R$ 65 bilhões em dívidas, pode ter novidades nas próximas semanas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 07h00
BOM EXEMPLO - Usina de etanol: modernização tecnológica do campo nacional ocorre em ritmo bastante acelerado
Planta da Raízen (Marcelo Toledo/Folhapress/.)
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IG4 está muito perto de fechar acordo para assumir controle da Raízen Priorize VEJA no Google

A gestora de investimentos IG4 está muito próxima de fechar um acordo para assumir o controle da Raízen, segundo uma fonte do mercado ouvida pelo Radar Econômico. As negociações avançaram nas últimas semanas e a expectativa é que o negócio possa ser anunciado dentro de duas a três semanas.

A IG4 já havia manifestado interesse em adquirir créditos da companhia e convertê-los em participação acionária, em uma operação que permitiria assumir seu controle. A Raízen, controlada por Cosan e Shell, atravessa uma reestruturação de aproximadamente 65 bilhões de reais em dívidas, uma das maiores já realizadas no país.

O interesse da gestora está concentrado especialmente nas operações de açúcar e etanol, que poderão ser separadas do negócio de distribuição de combustíveis no processo de reorganização da companhia. Embora o acordo ainda não tenha sido formalizado, a avaliação da fonte é que as tratativas estão próximas de uma conclusão. A Ig4, consultada, não quis comentar. 

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