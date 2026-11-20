O iFood informou nesta quinta-feira, 19, que um acesso não autorizado expôs dados cadastrais de clientes, entregadores e representantes de estabelecimentos parceiros. O incidente ocorreu em 14 de novembro, e o número de pessoas afetadas ainda não foi divulgado. A empresa afirma ter contido o acesso e comunicado o caso à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Segundo a companhia, não foram acessados senhas, cartões de crédito, outros meios de pagamento, saldos, extratos bancários ou informações biométricas. Até o momento, também não há evidências de uso indevido ou de divulgação dos dados a terceiros. A investigação e o monitoramento continuam.

Informações expostas

Os dados acessados variam conforme o vínculo com a plataforma, segundo o iFood:

Clientes e usuários do iFood Benefícios: apenas o telefone. Nome, CPF, e-mail e endereços não foram acessados.

Representantes de restaurantes e parceiros: telefone cadastrado e CPF.

Entregadores: nome, e-mail, telefone e CPF e, em alguns casos, agência bancária e conta utilizada para receber os repasses. Nem todos tiveram o mesmo conjunto de informações exposto.

A empresa informou que começaria a notificar os atingidos por e-mail na quinta-feira, 19.

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O que fazer

O iFood afirma que nenhuma ação é obrigatória em decorrência do incidente, mas recomenda atenção a possíveis tentativas de golpe. A orientação é desconfiar de mensagens, ligações e e-mails que solicitem senhas, códigos de verificação ou pagamentos e, quando possível, ativar a verificação em duas etapas.

A companhia ressalta que não pede senhas, códigos de verificação ou dados de cartão por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. Pedidos desse tipo, mesmo que apresentados como uma medida de segurança relacionada ao vazamento, devem ser tratados com desconfiança.

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Segundo vazamento

Este é um novo episódio de exposição de dados reconhecido pela plataforma. Em junho, o iFood confirmou que um incidente ocorrido em dezembro de 2025 atingiu cerca de 1,2 milhão de clientes, aproximadamente 2% de sua base de usuários. Naquele caso, foram expostos nomes, CPFs, telefones e endereços, sem comprometimento de senhas, meios de pagamento ou registros financeiros, segundo a empresa.

À época, a companhia contestou a alegação de que o vazamento alcançaria mais de 43 milhões de usuários e afirmou não ter encontrado evidências que sustentassem essa dimensão.