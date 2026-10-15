iFood projeta Black Friday 60% maior e aposta em categorias fora da alimentação em 2026

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O iFood projeta um crescimento de 60% nas vendas da Black Friday 2026, expandindo sua estratégia para além da alimentação, com foco em farmácias, supermercados e pet shops. A campanha oferecerá descontos de até 80% e promete parcelamento sem juros para assinantes, impulsionando a frequência de compras e a diversidade de produtos na plataforma.

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O iFood projeta aumentar em 60% as suas vendas da Black Friday de 2026 em relação à edição do ano passado, quando o volume comercializado cresceu 50%. A estratégia da plataforma é ampliar a participação de categorias além da alimentação, com foco em farmácias, supermercados, pet shops, bebidas, presentes e eletrônicos. A campanha começa em 19 de outubro e se estende até 27 de novembro.

A expectativa é impulsionar as vendas durante seis semanas de promoções, em um plano que busca ampliar a frequência de compras e atrair consumidores para produtos que tradicionalmente não eram associados ao aplicativo. As estratégias foram apresentadas em evento do iFood à imprensa nesta quinta-feira, 15, na sua sede localizada em Osasco.

“Essa é a primeira vez que a Black Friday tem tanto protagonismo dentro da nossa estratégia”, afirmou Paula Ritto, vice-presidente de Marketplace da companhia. Nos últimos anos, a participação da data era mais concentrada em restaurantes e pedidos de refeições.

Descontos chegam a 80%

A primeira etapa da campanha prevê descontos de até 60%. A partir de 31 de outubro, as ofertas devem ganhar intensidade, com promoções de até 80% no período da Black Friday, além de ações relâmpago ao longo do dia. Ela segue até 27 de novembro, com descontos de até 65% na etapa final.

Os assinantes do Clube iFood, que somam 15 milhões, terão frete grátis durante o período. A empresa também anunciou parcelamento sem juros para compras acima de 150 reais em categorias como farmácia e pet shop, entre outras que serão contempladas.

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A plataforma pretende combinar promoções negociadas com varejistas e fabricantes para ampliar a oferta de produtos. No caso dos supermercados, a estratégia envolve alinhar os descontos com os estabelecimentos parceiros e as indústrias fornecedoras.

Farmácias e pet shops estão entre as apostas

A expansão para outras categorias ocorre após o crescimento de áreas incorporadas à plataforma nos últimos anos. O iFood reúne 22 mil farmácias e 14 mil mercados. A categoria de farmácias cresceu 70% no ano passado, enquanto o segmento de mercados avançou 60% no período encerrado em março de 2026.

Para a Black Friday, as farmácias devem concentrar ofertas em produtos para bebês, dermocosméticos e itens de cuidados pessoais. No segmento pet, a aposta é em ração seca. Bebidas, presentes e brinquedos também estão entre as categorias que a empresa pretende destacar.

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A logística de entrega rápida é um dos elementos centrais da estratégia. Segundo a companhia, 80% dos bairros atendidos têm acesso à opção de compra em farmácias com entrega em menos de 20 minutos. Ela também busca ampliar as compras de itens de conveniência e produtos para necessidades imediatas.

Investimento e publicidade

O iFood anunciou investimento de 24 bilhões de reais para os próximos 12 meses a partir de outubro de 2026. O montante será destinado ao fortalecimento do ecossistema, incluindo tecnologia, expansão da base de parceiros e geração de demanda. Não foi detalhado quanto desse valor será direcionado especificamente à Black Friday, somente que a campanha se beneficiará desse montante.

A data terá ações publicitárias em televisão, canais digitais e transmissões ao vivo dentro do aplicativo. A plataforma pretende usar esses formatos para apresentar produtos de diferentes categorias e estimular compras durante o período promocional.

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Na frente de publicidade, a empresa informou que as marcas que investiram na Black Friday anterior registraram crescimento de vendas de até três vezes o das marcas que não participaram das ações. Além disso, metade dos clientes que compraram durante a campanha experimentou ao menos uma marca nova.