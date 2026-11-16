O iFood lançou na última sexta-feira, 13, uma plataforma para acompanhar o comportamento dos consumidores durante a Black Friday de 2026. A iniciativa reúne dados da operação da empresa e busca identificar tendências de compra e mudanças na demanda ao longo do mês de novembro, em um período de maior movimentação no varejo. A notícia foi compartilhada em primeira mão com Veja Negócios.

As informações serão divulgadas semanalmente, às quintas-feiras, no iFood News, canal de notícias e conteúdo da companhia. Os levantamentos apresentam números sobre categorias e produtos mais procurados, variações no volume de pedidos, horários de pico e diferenças nos hábitos de compra entre regiões e municípios. O monitoramento abrange diferentes áreas do aplicativo, incluindo mercado, farmácia e bebidas, além de uma visão geral da plataforma.

A primeira edição, referente à semana de 2 a 8 de novembro, apontou recorde histórico de GMV semanal — volume bruto de vendas — nas categorias de Mercado e Atacado. O levantamento também registrou crescimento de 190% nos pedidos de Farmácia durante a campanha, segundo dados divulgados pelo iFood.

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A plataforma terá uma edição especial em 27 de novembro, data oficial da Black Friday, com atualizações dos indicadores ao longo do dia e um balanço preliminar da movimentação. As informações também poderão servir de referência para varejistas, marcas e empreendedores acompanharem as mudanças nas preferências dos consumidores e identificarem oportunidades de negócios.