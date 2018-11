iFood faz promoção com pratos de R$ 1,99 na Black Friday

O aplicativo iFood não ficará de fora da Black Friday, data que já se tornou tradicional no e-commerce brasileiro. A empresa fechou apoio com redes de alimentação para oferecer pratos de 1,99 real. Segundo o aplicativo, serão ofertadas refeições de diversas culinárias.

Com a promoção, a expectativa é que o marco de 10,8 milhões de pedidos, registrado em outubro, cresça ainda mais em novembro. “Nos preparamos bastante para conseguir oferecer as mais variadas ofertas do mercado. Toda a empresa está trabalhando para oferecer a melhor Black Friday e com o valor inédito de 1,99 real para os nossos consumidores”, explica Carlos Moyses, CEO do iFood.

Com a nova campanha, o iFood emplaca duas promoções: além da de 1,99 real, já estava prevista a “Até 50% off”, de pratos até pela metade do preço. O iFood orienta que os consumidores verifiquem os descontos para cada região no próprio aplicativo. As campanhas já estão disponíveis para os usuários.

Pratos de 1,99 real

Confira algumas promoções da Black Friday do iFood

Restaurante Brasileirinho:

Galinhada Individual = 1,99 real

Habib’s:

10 bib’sfihas (sabores: carne, frango e calabresa) ou 10 minichurros de doce de leite = 1,99 real

Ragazzo:

10 coxinhas (sabores: calabresa ou frango) ou 10 minichurros de doce de leite = 1,99 real