iFood entrega mais de 28 milhões de cervejas no 1º semestre e pedidos dobram em um ano

O iFood entregou mais de 28 milhões de unidades de cerveja, entre latas e garrafas, no primeiro semestre de 2026, consolidando a bebida como uma das principais categorias da plataforma. Nas verticais de Mercado e Bebidas & Conveniência, o número de pedidos mais que dobrou em relação ao mesmo período de 2025, com crescimento superior a 100%.

Os dados mostram que o consumo continua concentrado nos fins de semana. Sexta-feira, sábado e domingo responderam por mais de 56% dos pedidos realizados em restaurantes e quase 60% nas categorias de Mercado e Bebidas & Conveniência. O sábado manteve a liderança como o dia de maior demanda pelo terceiro ano consecutivo.

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Nas compras de mercado, os consumidores adquiriram, em média, nove unidades de cerveja por pedido, normalmente acompanhadas de itens como refrigerantes, frutas, leite e produtos de mercearia. Já nos restaurantes, a bebida aparece principalmente ao lado de pizzas, esfihas e batatas fritas, com 69% dos pedidos concentrados no horário do jantar.

Outro destaque foi o avanço das cervejas sem álcool. Entre janeiro e junho, os pedidos de rótulos 0,0% cresceram mais de 38% na comparação anual, movimentando cerca de 730 mil unidades na plataforma. Os consumidores dessa categoria compraram, em média, cinco unidades por pedido.

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O levantamento também mostra que São Paulo liderou o consumo de cerveja no iFood durante o primeiro semestre, seguido por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia e Porto Alegre completam a lista das dez capitais com maior volume de pedidos.

Segundo o iFood, o desempenho acompanha a expansão das categorias além da alimentação pronta. De acordo com o balanço fiscal de 2026 da Prosus, controladora da empresa, o marketplace de mercado, farmácia, petshop e bebidas registrou crescimento de 50% entre abril de 2025 e março de 2026.