ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

iFood entrega mais de 28 milhões de cervejas no 1º semestre e pedidos dobram em um ano

Plataforma registra crescimento superior a 100% nos pedidos da bebida e alta de 38% no consumo de rótulos sem álcool entre janeiro e junho de 2026

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 16h30
CERVEJA ZERO - Pelas beiradas: categoria cresceu 24%
CERVEJA  (Aroon Phukeed/Getty Images)
Continua após publicidade
iFood entrega mais de 28 milhões de cervejas no 1º semestre e pedidos dobram em um ano Priorizar nos meus resultados Google

O iFood entregou mais de 28 milhões de unidades de cerveja, entre latas e garrafas, no primeiro semestre de 2026, consolidando a bebida como uma das principais categorias da plataforma. Nas verticais de Mercado e Bebidas & Conveniência, o número de pedidos mais que dobrou em relação ao mesmo período de 2025, com crescimento superior a 100%.

Os dados mostram que o consumo continua concentrado nos fins de semana. Sexta-feira, sábado e domingo responderam por mais de 56% dos pedidos realizados em restaurantes e quase 60% nas categorias de Mercado e Bebidas & Conveniência. O sábado manteve a liderança como o dia de maior demanda pelo terceiro ano consecutivo.

Continua após a publicidade

Nas compras de mercado, os consumidores adquiriram, em média, nove unidades de cerveja por pedido, normalmente acompanhadas de itens como refrigerantes, frutas, leite e produtos de mercearia. Já nos restaurantes, a bebida aparece principalmente ao lado de pizzas, esfihas e batatas fritas, com 69% dos pedidos concentrados no horário do jantar.

Outro destaque foi o avanço das cervejas sem álcool. Entre janeiro e junho, os pedidos de rótulos 0,0% cresceram mais de 38% na comparação anual, movimentando cerca de 730 mil unidades na plataforma. Os consumidores dessa categoria compraram, em média, cinco unidades por pedido.

Siga
Continua após a publicidade

O levantamento também mostra que São Paulo liderou o consumo de cerveja no iFood durante o primeiro semestre, seguido por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia e Porto Alegre completam a lista das dez capitais com maior volume de pedidos.

Segundo o iFood, o desempenho acompanha a expansão das categorias além da alimentação pronta. De acordo com o balanço fiscal de 2026 da Prosus, controladora da empresa, o marketplace de mercado, farmácia, petshop e bebidas registrou crescimento de 50% entre abril de 2025 e março de 2026.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Cerveja
Economia
IFood
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).