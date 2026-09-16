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iFood eleva investimento no Brasil a 24 bilhões de reais

Valor é 41% maior que no ciclo anterior; empresa amplia aposta em tecnologia, crédito e novas categorias

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 07h00
iFood
iFood (Reprodução/Reprodução)
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iFood eleva investimento no Brasil a 24 bilhões de reais Priorizar nos meus resultados Google

O iFood vai investir 24 bilhões de reais no Brasil entre abril de 2026 e março de 2027, um aumento de 41% em relação ao ciclo anterior, quando havia anunciado 17 bilhões de reais. O novo valor é o maior já destinado pela companhia ao país.

O investimento será dividido entre o fortalecimento do negócio de restaurantes, a expansão de categorias como supermercados, farmácias, lojas e pet shops, tecnologia própria e serviços que vão além do delivery.

Mais de 2 bilhões de reais serão destinados a tecnologia e inovação. Entre as apostas estão agentes de inteligência artificial e o Large Commerce Model, desenvolvido em conjunto com a Prosus para melhorar recomendações, buscas e ofertas dentro da plataforma.

O iFood também pretende ampliar sua presença no negócio financeiro. O iFood Pago oferece crédito a pequenos e médios restaurantes, grupo que representa mais de 70% da base de parceiros da companhia.

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A empresa afirma conectar atualmente 65 milhões de consumidores, 500 mil estabelecimentos e 600 mil entregadores em 2.800 cidades. A plataforma processa mais de 180 milhões de pedidos por mês.

Segundo levantamento da Fipe encomendado pela companhia, as atividades ligadas ao iFood movimentaram 167 bilhões de reais na economia brasileira em 2025 e responderam por 0,70% do PIB. O estudo estima ainda 1,18 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos associados ao ecossistema da empresa.

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