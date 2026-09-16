ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

iFood anuncia R$ 24 bilhões em investimentos e acelera expansão para além do delivery

Empresa vai ampliar aportes em 41% e aposta em inteligência artificial, crédito, supermercados e serviços para restaurantes

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 09h52
iFood
iFood (Reprodução/Reprodução)
Continua após publicidade
iFood anuncia R$ 24 bilhões em investimentos e acelera expansão para além do delivery Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

O iFood anunciou um pacote de 24 bilhões de reais em investimentos para o ano fiscal entre abril de 2026 e março de 2027, o maior da história da companhia. O montante representa um crescimento de 41% em relação aos 17 bilhões de reais anunciados no ciclo anterior e será direcionado à expansão da plataforma para além do delivery tradicional.

O anúncio foi feito durante o iFood MOVE 2026, evento voltado aos setores de restaurantes, varejo e conveniência realizado nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo. Aos 15 anos, a empresa chega ao novo ciclo com 65 milhões de consumidores, 500 mil estabelecimentos parceiros em mais de 2 mil cidades e 600 mil entregadores cadastrados. A plataforma processa atualmente mais de 180 milhões de pedidos por mês.

O tamanho da operação também aparece nos números da economia. Segundo estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as atividades relacionadas ao iFood movimentaram 167 bilhões de reais no Brasil em 2025, montante equivalente a 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB).

Continua após a publicidade

O ecossistema da companhia também foi responsável por 1,18 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos no período, mais de 1% da população ocupada do país e um crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior. “Os R$ 24 bilhões que anunciamos representam um crescimento de 41% em relação ao investimento anunciado no ano passado, quando foram R$ 17 bilhões. Mais do que um número, esse aumento reforça nosso compromisso de longo prazo com o Brasil, onde nascemos e estamos há 15 anos. Cada real investido movimenta todo o ecossistema: estabelecimentos vendem mais, entregadores têm mais oportunidades de renda, consumidores ganham em conveniência e melhores serviços e a tecnologia brasileira avança. É por isso que vemos, ano após ano, o impacto positivo do iFood para a economia e a sociedade brasileiras”, diz Diego Barreto, CEO do iFood.

Siga

De restaurantes a farmácias e inteligência artificial

Parte importante dos novos recursos será usada justamente para ampliar o alcance do negócio. Além de fortalecer a operação com restaurantes, o iFood pretende acelerar categorias como supermercados, farmácias, lojas e pet shops, desenvolver novas ferramentas tecnológicas e ampliar serviços que conectam a experiência digital ao consumo dentro dos estabelecimentos. Somente os investimentos em tecnologia e inovação devem superar 2 bilhões de reais no período.

Continua após a publicidade

A companhia também busca ampliar as ocasiões de consumo. Entre as iniciativas estão o iFood Hits, direcionado a refeições com preços mais baixos, e o iFood Turbo, focado em entregas rápidas e logística otimizada nas grandes cidades. A estratégia mostra como, depois de consolidar o aplicativo como uma plataforma de entrega de refeições, o iFood tenta aumentar sua presença em outras etapas da relação entre consumidores e estabelecimentos.

Outra frente do pacote de investimentos está justamente fora do delivery. O iFood pretende ampliar ferramentas para digitalizar a gestão dos espaços físicos dos restaurantes e conectar as operações online e offline. As soluções incluem reserva de mesas, cashback e descontos para consumidores que frequentam os estabelecimentos presencialmente. A proposta é ajudar os restaurantes a aumentar o fluxo de clientes e ocupar mesas em horários de menor movimento.

Já o Chega Junto, programa que apoia iniciativas de segurança, saúde e educação lideradas pelos próprios entregadores, recebeu 10 milhões de reais nesta edição, dez vezes o montante anterior. A rede de pontos de apoio, com banheiros, água, tomadas, internet e espaços para alimentação e descanso, cresceu 90%.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Economia
Empresa
IFood
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).