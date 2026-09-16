iFood anuncia R$ 24 bilhões em investimentos e acelera expansão para além do delivery

O iFood anunciou um pacote de 24 bilhões de reais em investimentos para o ano fiscal entre abril de 2026 e março de 2027, o maior da história da companhia. O montante representa um crescimento de 41% em relação aos 17 bilhões de reais anunciados no ciclo anterior e será direcionado à expansão da plataforma para além do delivery tradicional.

O anúncio foi feito durante o iFood MOVE 2026, evento voltado aos setores de restaurantes, varejo e conveniência realizado nos dias 16 e 17 de setembro, no São Paulo Expo. Aos 15 anos, a empresa chega ao novo ciclo com 65 milhões de consumidores, 500 mil estabelecimentos parceiros em mais de 2 mil cidades e 600 mil entregadores cadastrados. A plataforma processa atualmente mais de 180 milhões de pedidos por mês.

O tamanho da operação também aparece nos números da economia. Segundo estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as atividades relacionadas ao iFood movimentaram 167 bilhões de reais no Brasil em 2025, montante equivalente a 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB).

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O ecossistema da companhia também foi responsável por 1,18 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos no período, mais de 1% da população ocupada do país e um crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior. “Os R$ 24 bilhões que anunciamos representam um crescimento de 41% em relação ao investimento anunciado no ano passado, quando foram R$ 17 bilhões. Mais do que um número, esse aumento reforça nosso compromisso de longo prazo com o Brasil, onde nascemos e estamos há 15 anos. Cada real investido movimenta todo o ecossistema: estabelecimentos vendem mais, entregadores têm mais oportunidades de renda, consumidores ganham em conveniência e melhores serviços e a tecnologia brasileira avança. É por isso que vemos, ano após ano, o impacto positivo do iFood para a economia e a sociedade brasileiras”, diz Diego Barreto, CEO do iFood.

De restaurantes a farmácias e inteligência artificial

Parte importante dos novos recursos será usada justamente para ampliar o alcance do negócio. Além de fortalecer a operação com restaurantes, o iFood pretende acelerar categorias como supermercados, farmácias, lojas e pet shops, desenvolver novas ferramentas tecnológicas e ampliar serviços que conectam a experiência digital ao consumo dentro dos estabelecimentos. Somente os investimentos em tecnologia e inovação devem superar 2 bilhões de reais no período.

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A companhia também busca ampliar as ocasiões de consumo. Entre as iniciativas estão o iFood Hits, direcionado a refeições com preços mais baixos, e o iFood Turbo, focado em entregas rápidas e logística otimizada nas grandes cidades. A estratégia mostra como, depois de consolidar o aplicativo como uma plataforma de entrega de refeições, o iFood tenta aumentar sua presença em outras etapas da relação entre consumidores e estabelecimentos.

Outra frente do pacote de investimentos está justamente fora do delivery. O iFood pretende ampliar ferramentas para digitalizar a gestão dos espaços físicos dos restaurantes e conectar as operações online e offline. As soluções incluem reserva de mesas, cashback e descontos para consumidores que frequentam os estabelecimentos presencialmente. A proposta é ajudar os restaurantes a aumentar o fluxo de clientes e ocupar mesas em horários de menor movimento.

Já o Chega Junto, programa que apoia iniciativas de segurança, saúde e educação lideradas pelos próprios entregadores, recebeu 10 milhões de reais nesta edição, dez vezes o montante anterior. A rede de pontos de apoio, com banheiros, água, tomadas, internet e espaços para alimentação e descanso, cresceu 90%.