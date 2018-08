iFood anuncia aquisição do app de delivery Pedidos Já

O aplicativo de entrega de comida iFood anunciou nesta quinta-feira a aquisição da Pedidos Já no Brasil, uma das maiores plataformas de delivery da América Latina. Com a operação, a marca expande sua presença no mercado.

Em paralelo à operação, o iFood vendeu a participação de sua marca na Argentina para a Pedidos Já.

Segundo o diretor de fusões do iFood, Alex Anton, a Pedidos Já foi pioneira em educar o brasileiro a fazer pedidos online e conta com uma base de 15.000 restaurantes no Brasil.

Outra aquisição

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira sem restrições a aquisição pelo iFood da empresa brasileira Rapiddo por entender que a operação não gera mudança no mercado concorrencial, já que as duas empresas atualmente pertencem ao mesmo grupo.

A iFood é controlada pela Movile Internet Movel, empresa do grupo Naspers, e tem como acionista minoritário a britânica Just Eat. A Movile também detém 72,6% da Rapiddo.

“A operação não possui o condão de acarretar efeitos competitivos no mercado, uma vez que Rapiddo e iFood continuarão a ser controladas pela Movile, não havendo qualquer relação horizontal ou vertical entre Rapiddo e iFood ou Just Eat que não seja preexistente à operação”, disse a superintendência-geral do Cade em parecer que recomendou a aprovação do negócio.

(Com Reuters)