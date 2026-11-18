A IFF inaugura nesta quarta-feira, 18, um laboratório dentro do Legado das Águas, reserva privada de Mata Atlântica com 31 mil hectares no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. A estrutura é a primeira unidade florestal da multinacional no mundo e será dedicada à pesquisa de compostos da flora nativa com potencial de aplicação em fragrâncias e cosméticos.

Anunciada em agosto de 2025, a parceria com a Reservas Votorantim prevê atividades de bioprospecção no território. O projeto combina a experiência da multinacional em pesquisa e desenvolvimento de ingredientes naturais com o conhecimento acumulado pela reserva sobre a biodiversidade da Mata Atlântica. A proposta é transformar descobertas científicas em matérias-primas que possam abastecer tanto o mercado brasileiro quanto clientes internacionais.

Os primeiros resultados já foram obtidos. A IFF está estudando 33 espécies da Mata Atlântica e aplicou sua tecnologia de captura de compostos aromáticos em 27 delas. O trabalho resultou no desenvolvimento de oito ingredientes olfativos que reproduzem aromas encontrados na floresta. As descobertas serão encaminhadas aos perfumistas da companhia, que poderão utilizá-las na criação de novas fragrâncias e combinações.

Uma das técnicas empregadas é a chamada Headspace, que permite capturar os compostos voláteis liberados pelas plantas sem retirá-las de seu ambiente natural. Um dispositivo é posicionado próximo à espécie para registrar as substâncias liberadas no ar. Depois, os dados são analisados em laboratório para relacionar a assinatura olfativa às estruturas químicas responsáveis pelo aroma.

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A pesquisa também terá uma segunda frente, voltada à identificação de substâncias com possíveis aplicações em produtos de cuidados pessoais. Os pesquisadores vão analisar os extratos das espécies para investigar benefícios potenciais para a pele e os cabelos, além das características aromáticas. A intenção é identificar componentes que possam futuramente ser utilizados como ativos cosméticos.

A expectativa da empresa é ampliar o repertório de ingredientes naturais disponíveis para seus clientes e atender à demanda por matérias-primas com origem conhecida. “Nossos clientes estão procurando naturalidade, rastreabilidade e biodiversidade. Querem saber de onde veio cada ingrediente e qual é o impacto social e ambiental associado a ele”, afirma Charbel Bouez, vice-presidente sênior de Pesquisa e Desenvolvimento da divisão Scent da IFF, em entrevista a Veja Negócios.

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Mas o desenvolvimento de novos produtos ainda depende de outras etapas de pesquisa e testes. A presidente da divisão Scent da IFF, Ana Paula Mendonça, estima um horizonte de dois a cinco anos para o avanço das diferentes frentes do projeto. Não há uma data definida para a chegada dos primeiros produtos ao mercado.

A operação contará com dois ou três profissionais da IFF atuando diretamente na reserva, em conexão com uma equipe internacional de aproximadamente 14 pessoas dedicadas ao programa. O grupo reúne botânicos, especialistas em conservação, químicos, biólogos, perfumistas e agrônomos, com participação de centros de pesquisa da companhia no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. O laboratório também recebeu equipamentos analíticos novos, equivalentes aos utilizados em outras instalações da multinacional.

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A parceria aproveita uma estrutura de pesquisa construída ao longo dos últimos anos pela Reservas Votorantim. Ela desenvolve estudos sobre a biodiversidade local há mais de uma década e já acumula conhecimento sobre mais de 1,8 mil espécies, de acordo com Tatiana Motta, head de Novos Negócios e Parcerias Estratégicas da companhia. A integração entre as equipes permite acelerar a identificação de espécies com potencial de aplicação comercial e aproximar a pesquisa científica das oportunidades de mercado.

“Se só a IFF trouxesse o conhecimento dela, não seria suficiente sem o conhecimento que o Legado já tem — e o contrário também não”, afirma André Monteiro, CEO da Reservas Votorantim. O executivo destaca que a colaboração reúne competências científicas e conhecimento territorial para desenvolver atividades econômicas associadas à conservação ambiental.

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O projeto faz parte da estratégia da Reservas Votorantim de diversificar as fontes de receita que ajudam a financiar a manutenção de áreas protegidas. No Legado das Águas, a companhia desenvolve iniciativas relacionadas a créditos de carbono, turismo ecológico e produção de plantas nativas para paisagismo e restauração florestal. “O maior desafio que o Brasil tem hoje é conseguir atrair recursos financeiros para a manutenção dessas áreas”, afirma Motta.

Desde que assumiu a gestão do território, a Reservas Votorantim já investiu mais de 100 milhões de reais em pesquisa, desenvolvimento local, manutenção e conservação, segundo Monteiro. O montante se refere ao conjunto de atividades desenvolvidas na reserva, e não exclusivamente à parceria com a IFF. A multinacional não divulga o valor aplicado especificamente na construção e estruturação do laboratório.