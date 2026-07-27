Idosos superam geração Z entre consumidores de delivery

Os idosos já são mais numerosos que os integrantes adultos da geração Z entre os brasileiros com perfil de consumo de delivery. Pessoas com 60 anos ou mais representam 18,5% desse público, enquanto os jovens de 18 a 28 anos respondem por 13,9%, segundo levantamento da Serasa Experian.

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Na prática, quase um em cada cinco adultos identificados com esse hábito de consumo pertence à faixa acima dos 59 anos. Em números absolutos, são aproximadamente 7 milhões de idosos, ante 5,3 milhões de integrantes da geração Z.

“Quando utilizamos inteligência de dados para analisar perfis de consumo e afinidades, percebemos que muitos comportamentos atribuídos exclusivamente aos jovens estão presentes em públicos mais amplos”, afirma Giovana Giroto, vice-presidente de Marketing Solutions da Serasa Experian.

Ao todo, o estudo estima que 38,2 milhões de brasileiros maiores de idade tenham afinidade com serviços de entrega. A maior concentração está entre os millennials, de 29 a 43 anos, que representam 39% desse universo, cerca de 14,9 milhões de pessoas.

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Em 2025, 74,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais utilizavam a internet, segundo o IBGE. O percentual avançou 4,4 pontos porcentuais em relação ao ano anterior, o maior crescimento entre todas as faixas etárias. Em 2016, apenas 24,7% dos idosos estavam conectados.

O avanço também reflete o envelhecimento da população brasileira. O número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 22 milhões em 2012 para 34,1 milhões em 2024, alta de 53,3%. O aumento tornou esse grupo mais relevante para setores como alimentação, supermercados, meios de pagamento, programas de fidelidade e comércio eletrônico.

Delivery acompanha outros hábitos digitais

O consumo de delivery não aparece de maneira isolada. Entre os brasileiros com esse perfil, 72,9% também têm afinidade com serviços de streaming e 64,1% utilizam marketplaces.

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Outro recorte mostra que 34,6% das pessoas com perfil de delivery também são associadas a hábitos de vida saudável ou à prática de atividades físicas. O dado contraria a associação automática entre entrega de alimentos e refeições com baixo valor nutricional, embora a pesquisa não detalhe quais produtos são comprados.