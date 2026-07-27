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Idosos superam geração Z entre consumidores de delivery

Pesquisa da Serasa Experian aponta que um em cada cinco brasileiros adultos com perfil ligado ao serviço tem 60 anos ou mais

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 14h46 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h43
Serviço de delivery
O avanço também reflete o envelhecimento da população brasileira. O número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 22 milhões em 2012 para 34,1 milhões em 2024, alta de 53,3%. (iStock/Getty Images)
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Os idosos já são mais numerosos que os integrantes adultos da geração Z entre os brasileiros com perfil de consumo de delivery. Pessoas com 60 anos ou mais representam 18,5% desse público, enquanto os jovens de 18 a 28 anos respondem por 13,9%, segundo levantamento da Serasa Experian.

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Na prática, quase um em cada cinco adultos identificados com esse hábito de consumo pertence à faixa acima dos 59 anos. Em números absolutos, são aproximadamente 7 milhões de idosos, ante 5,3 milhões de integrantes da geração Z.

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“Quando utilizamos inteligência de dados para analisar perfis de consumo e afinidades, percebemos que muitos comportamentos atribuídos exclusivamente aos jovens estão presentes em públicos mais amplos”, afirma Giovana Giroto, vice-presidente de Marketing Solutions da Serasa Experian.

Ao todo, o estudo estima que 38,2 milhões de brasileiros maiores de idade tenham afinidade com serviços de entrega. A maior concentração está entre os millennials, de 29 a 43 anos, que representam 39% desse universo, cerca de 14,9 milhões de pessoas.

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Em 2025, 74,5% dos brasileiros com 60 anos ou mais utilizavam a internet, segundo o IBGE. O percentual avançou 4,4 pontos porcentuais em relação ao ano anterior, o maior crescimento entre todas as faixas etárias. Em 2016, apenas 24,7% dos idosos estavam conectados.

O avanço também reflete o envelhecimento da população brasileira. O número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 22 milhões em 2012 para 34,1 milhões em 2024, alta de 53,3%. O aumento tornou esse grupo mais relevante para setores como alimentação, supermercados, meios de pagamento, programas de fidelidade e comércio eletrônico.

Delivery acompanha outros hábitos digitais

O consumo de delivery não aparece de maneira isolada. Entre os brasileiros com esse perfil, 72,9% também têm afinidade com serviços de streaming e 64,1% utilizam marketplaces.

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Outro recorte mostra que 34,6% das pessoas com perfil de delivery também são associadas a hábitos de vida saudável ou à prática de atividades físicas. O dado contraria a associação automática entre entrega de alimentos e refeições com baixo valor nutricional, embora a pesquisa não detalhe quais produtos são comprados.

O levantamento foi realizado por meio do Insights Hub, ferramenta de inteligência de dados da Serasa Experian.
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