ICTSI tem prejuízo em Suape, ameaça suspender pagamentos e avalia demissões

A operadora portuária ICTSI afirma que sua operação em Suape (PE) passou a registrar prejuízo. Segundo a companhia, o resultado decorre da transferência de cargas para o terminal da APM Terminals, do grupo dinamarquês Maersk. A migração envolve um volume de 200 000 contêineres por ano. Diante da perda de movimento, a ICTSI considera fazer demissões.

Sem uma solução para o impasse, a ICTSI admite suspender os pagamentos à autoridade portuária. A operadora mantém congelados investimentos de 100 milhões de dólares e condiciona a renovação de sua concessão, que vence em 2031, à definição de regras para a concorrência entre os terminais.