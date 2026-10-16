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ICTSI tem prejuízo em Suape, ameaça suspender pagamentos e avalia demissões

Operadora portuária atribui perdas à migração de 200 mil contêineres por ano para terminal da Maersk

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 15h00
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Porto de Suape (Complexo Industrial Portuário de Suape/Divulgação)
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A operadora portuária ICTSI afirma que sua operação em Suape (PE) passou a registrar prejuízo. Segundo a companhia, o resultado decorre da transferência de cargas para o terminal da APM Terminals, do grupo dinamarquês Maersk. A migração envolve um volume de 200 000 contêineres por ano. Diante da perda de movimento, a ICTSI considera fazer demissões.

Sem uma solução para o impasse, a ICTSI admite suspender os pagamentos à autoridade portuária. A operadora mantém congelados investimentos de 100 milhões de dólares e condiciona a renovação de sua concessão, que vence em 2031, à definição de regras para a concorrência entre os terminais.

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