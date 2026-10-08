Ibovespa volta a valorizar com falas de Flávio Bolsonaro sobre ‘Tesouraço’

O Ibovespa teve valorização de 0,94% nesta quinta-feira, 8, avançando para os 206,2 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou de bom humor depois das falas do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quanto ao “Tesouraço”, forma que se refere às medidas de ajuste fiscal que pretende implementar caso seja eleito.

Entre as propostas de Flávio, estão cortar ao menos dez ministérios, revisar a reforma tributária e reformular as regras de controle das contas públicas. As medidas integram seu plano de governo, que estabelece a meta de crescimento da economia de 4% ao ano ao longo da próxima década, apoiado no investimento privado.

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“Esse é o principal driver para os juros e o dólar no Brasil. Com o equilíbrio fiscal, investidores estrangeiros irão olhar para o país com mais confiança e voltarão a investir aqui”, afirma Gabriel Magno, chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital. Com isso, o dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa e ficou cotado a 5,02 reais.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 2,05%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 1,29%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,33%, enquanto o Itaú (ITUB4) teve valorização de 0,49%.