ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa volta a valorizar com falas de Flávio Bolsonaro sobre ‘Tesouraço’

'Com equilíbrio fiscal, investidores estrangeiros irão voltar a investir no Brasil', diz especialista sobre bom humor do mercado

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h43
Painel mostra variações do Ibovespa, principal índice da B3
Painel mostra variações do Ibovespa, principal índice da B3 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa volta a valorizar com falas de Flávio Bolsonaro sobre ‘Tesouraço’ Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve valorização de 0,94% nesta quinta-feira, 8, avançando para os 206,2 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou de bom humor depois das falas do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quanto ao “Tesouraço”, forma que se refere às medidas de ajuste fiscal que pretende implementar caso seja eleito.

Entre as propostas de Flávio, estão cortar ao menos dez ministérios, revisar a reforma tributária e reformular as regras de controle das contas públicas. As medidas integram seu plano de governo, que estabelece a meta de crescimento da economia de 4% ao ano ao longo da próxima década, apoiado no investimento privado. 

Continua após a publicidade

“Esse é o principal driver para os juros e o dólar no Brasil. Com o equilíbrio fiscal, investidores estrangeiros irão olhar para o país com mais confiança e voltarão a investir aqui”, afirma Gabriel Magno, chefe de alocação de investimentos e sócio da AW Capital. Com isso, o dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa e ficou cotado a 5,02 reais.

Continua após a publicidade

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 2,05%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 1,29%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,33%, enquanto o Itaú (ITUB4) teve valorização de 0,49%.

Siga
Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Dólar
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Ibovespa
Mercado financeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).