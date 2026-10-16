Ibovespa volta a subir depois de três sessões em queda de olho em preço do petróleo

O Ibovespa teve valorização de 0,54% nesta sexta-feira, 16, avançando para os 205,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira interrompe uma sequência de pregões em queda sustentada principalmente pelo setor de petróleo, que avança com a alta dos preços dos barris à medida que o conflito se intensifica no Oriente Médio. O barril de petróleo brent chegou ao patamar de 109 dólares, o que elevou as ações da Petrobras (PTR4), uma das companhias mais influentes para os negócios, em 4,04%.

Na agenda econômica doméstica, o índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como prévia do PIB, subiu 0,3% em agosto. O número ficou acima do esperado pelo mercado, que estimava uma alta de 0,12% para o período. A alta foi puxada pelo avanço da indústria, que teve crescimento de 0,9%.

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Já o cenário eleitoral afeta a curva de juros, que continua sensível às notícias políticas até o segundo turno da corrida presidencial. “Até o segundo turno, os juros futuros devem continuar apresentando oscilações importantes”, afirma Leonardo Mendes, economista e consultor financeiro da Manchester. “Para uma queda mais consistente e sustentável da curva longa, será necessário que o resultado eleitoral venha acompanhado de sinais concretos de responsabilidade fiscal e previsibilidade econômica.”

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no negativo. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 1,78%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que recuou 0,55%. O Itaú (ITUB4) caiu 0,54%, enquanto o Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,28%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,06 reais, depois de ter fechado três sessões seguidas em alta ante ao real. O alívio veio principalmente do exterior, onde a divisa norte-americana perdeu força frente a quase todas as demais moedas, movimento refletido na queda do índice DXY.

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