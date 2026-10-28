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Economia

Ibovespa volta a cair e amplia perdas após eleição e mercado aguarda decisão do Fed

Bolsa brasileira segue pressionada pelas incertezas fiscais e pelos juros elevados, enquanto investidores acompanham os próximos sinais do governo Lula

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 10h28
Ações recomendadas por especialistas para investir em 2025
Ibovespa (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa volta a cair e amplia perdas após eleição e mercado aguarda decisão do Fed Priorize VEJA no Google

O Ibovespa operava em queda de 1,33%, aos 173 369 pontos, nesta quarta-feira, 28, em meio à cautela dos investidores após a forte turbulência provocada pelo resultado das eleições presidenciais. O dólar era negociado a 5,3402 reais, segundo cotação informada pelo analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, em um momento anterior do pregão. O mercado também acompanha a decisão sobre os juros nos Estados Unidos, que será anunciada pelo Federal Reserve (Fed) nesta quarta-feira.

A Bolsa brasileira ainda tenta encontrar um ponto de equilíbrio depois do tombo registrado na segunda-feira, quando o Ibovespa acionou o circuit breaker pela primeira vez desde 2020. Apesar de uma redução na intensidade das oscilações em relação ao primeiro pregão após a eleição, o ambiente permanece marcado por incertezas sobre a condução da política econômica no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a desaceleração das perdas não significa necessariamente que o mercado tenha recuperado a confiança. “A acomodação não significa fim da volatilidade. Parte das vendas mais urgentes pode ter ocorrido, mas fundos ainda podem ajustar suas carteiras nos próximos pregões”, afirma.

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Segundo o especialista, o dólar tende a encontrar estabilidade antes das ações brasileiras porque responde mais rapidamente à diminuição da procura por proteção cambial. Já a Bolsa precisa incorporar os efeitos dos juros elevados sobre o endividamento das companhias, o consumo e as perspectivas de lucro. Isso significa que, mesmo após uma queda expressiva, determinadas ações não necessariamente se tornaram oportunidades de compra. Com o aumento do custo de capital e a possibilidade de resultados corporativos mais fracos, os preços dos papéis podem passar por novas revisões.

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Outro fator de atenção é a política fiscal. Sinalizações sobre a composição da equipe econômica, a trajetória da dívida pública e os gastos do governo podem provocar novas oscilações nos ativos brasileiros. No cenário internacional, a decisão do Fed também pode influenciar o comportamento dos mercados. Uma comunicação mais rígida sobre os juros americanos tende a fortalecer o dólar e dificultar a recuperação dos ativos de países emergentes, como o Brasil.

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Para que a Bolsa apresente uma recuperação mais consistente, Lima considera necessário observar uma queda sustentada dos juros de longo prazo e uma valorização distribuída entre diferentes setores do mercado acionário. Até que esses sinais apareçam, a avaliação é de que o mercado brasileiro permanece em uma fase de estabilização frágil, ainda sujeito a novas quedas e recuperações pontuais.

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