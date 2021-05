Ibovespa volta a 124 mil pontos, nível anterior a intervenção de Bolsonaro

Desde o começo do ano, o Ibovespa amargou sucessivas quedas após a interferência do presidente Jair Bolsonaro nas estatais Petrobras e Banco do Brasil. Neste começo de semana, no entanto, o índice comemorou a volta ao patamar dos 124 mil pontos, do qual havia se despedido no dia 8 de janeiro. A boa notícia veio mais de quatro meses depois, e, nesta segunda-feira, 24, o índice encerrou em alta de 1,17%, aos 124.031,62 pontos. A recuperação, no entanto, está muito mais relacionada ao otimismo global que ao cenário doméstico.

Com os avanços da vacinação em todo o mundo, o boom das commodities e a retomada pós-pandemia, a festa acontece no cenário internacional. Enquanto a Exxon Mobil avançou 53,2% no ano, a Petrobras ainda sofre reflexos da interferência do presidente e subiu apenas 4,3% na ação PETR4 e 8,4% na PETR3. As bolsas americanas encerraram em alta nesta segunda-feira, 24, impactando positivamente as bolsas brasileiras. O índice S&P 500 fechou em alta de 0,99%, a 4.197,05 pontos, enquanto a Nasdaq encerrou em 1,41%, a 13.661,17 pontos.

A bolsa brasileira foi impulsionada pelas sinalizações de andamento da reforma tributária no Congresso. No âmbito dos negócios, o Banco Inter disparou, com papeis em alta de 24,8%, para 223,29 reais, após a notícia do acordo com a Stone.Os papeis da Magazine Luiza também contribuíram com a alta e encerraram em alta de 7,93%, a 20 reais, em meio ao bom desempenho da empresa no comércio online e após o BTG Pactual aumentar de 23 reais para 26 reais o preço-alvo das ações. A Locaweb se destacou neste início de semana e encerrou em alta de 7,54%, a 24,68 reais, na esteira do boom do comércio eletrônico.

Em mais um dia de recuperação do real, o dólar comercial, por sua vez, encerrou em baixa de 0,54%, a 5,3240 reais, acompanhando o movimento dos títulos americanos de 10 anos, que encerraram em queda de 0,11 ponto, para 1,606%. Vale lembrar que o real ainda está bastante desvalorizado em relação ao dólar, o que torna os investimentos na bolsa brasileira atrativos para os investidores internacionais. Além disso, o Banco Central realizou um leilão de swap com fins de rolagem da dívida, de 15.000 contratos com vencimento em 1 de novembro de 2021 e 2 de março de 2022.