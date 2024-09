Ibovespa vira e passa a cair, puxada por varejistas e bancos

O Ibovespa opera em queda de 0,24%, aos 133,4 mil pontos, enquanto o dólar cede 0,20%, cotado a R$ 5,47 até o meio do dia. O principal índice da B3 começou a sessão em forte alta, mas perdeu fôlego e virou para queda, com varejistas e bancos se destacando entre as baixas.

Apesar do bom humor internacional, o desempenho do Ibovespa é contido pelo avanço dos juros futuros, que ganharam força após o aumento da taxa Selic na reunião de ontem do Copom. Em tom considerado duro, o comitê destacou preocupações com o rumo da inflação e a desancoragem das expectativas.

Já nos Estados Unidos, os principais índices operam em forte alta, com S&P 500 ganhando 1,53% e Nasdaq disparando 2,45%. Por lá, os investidores reagem ao corte de 0,50 ponto percentual (p.p) na taxa de juros, primeira redução em 4 anos. Para a reunião do Fed em novembro, a maioria dos investidores agora precifica uma nova redução de 0,25p.p.