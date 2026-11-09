Ibovespa valoriza mais de 2% acompanhando alívio no mercado internacional

O Ibovespa teve valorização de 2,02% nesta segunda-feira, 9, avançando para os 171,9 mil pontos. A bolsa de valores brasileira reflete o alívio e a recuperação do mercado americano, além de uma redução da percepção de risco. Por lá, o sell-off das empresas de tecnologia fazem as bolsas, a nível global, se favorecerem.

Ainda sobre a geopolítica envolvendo os Estados Unidos, os investidores também ficam atentos ao preço do petróleo. O Brent caiu mais de 5% hoje e atingiu o patamar dos 92 dólares por barril. “Isso tudo pode mexer com perspectivas para a bolsa americana, para o dólar, para a política monetária e curva de juros nos EUA”, afirma Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

Sobre o cenário doméstico, na perspectiva do especialista, “o fato de Lula sinalizar uma preocupação com a dívida pública em um pronunciamento em rede nacional dá esperanças de que talvez exista algum ajuste de rota relevante na política fiscal daqui para frente”. Para Perri, a fala ajuda no avanço da bolsa brasileira, que também corrige as quedas excessivas das últimas semanas.

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A agenda econômica brasileira ainda contou com a divulgação do Boletim Focus semanal. Os analistas consultados pelo Banco Central elevaram a estimativa para a taxa Selic, de 13,50% para 13,75% ao ano, enquanto a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) passou de 1,76% para 1,75%. Já a expectativa de inflação em 2027, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), subiu de 4,76% para 4,90%.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. Por volta das 18h, o Santander (SANB11) liderava os ganhos, com alta de 5,22%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançava 3,10%. O Itaú (ITUB4) subia 3,08%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) nadava em direção contrária e tinha desvalorização de 0,88%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta e ficou cotado a 5,51 reais. “O real fica de fora de boa parte do alívio da moeda americana, porque aqui o mercado segue preocupado com o que virá nas contas públicas nos próximos anos e ainda não enxerga sinais claros de como o ajuste será conduzido”, explica Vitor Kayo, economista sênior da Nomad.

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