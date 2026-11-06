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Economia

Ibovespa valoriza mais de 1% em movimento de recuperação nesta sexta-feira

Mercados também operam de olho em taxa de juros no Brasil e payroll nos EUA

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 18h24 | Atualizado em 6 nov 2026, 19h06
Bolsa de valores -
Painel eletrônico da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa valoriza mais de 1% em movimento de recuperação nesta sexta-feira Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve valorização de 1,39% nesta sexta-feira, 6, avançando para os 168,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em um movimento de recuperação técnica depois de quedas de mais de 1% durante a semana. Além disso, ainda digere a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano.

“A decisão de política monetária no Brasil foi bem recebida pelos agentes econômicos, refletindo a percepção de uma atuação técnica e coerente do Banco Central”, afirma Rafael Pastorello, portfolio manager do banco Sofisa. “Em contrapartida, o comunicado destacou os desafios de ambientes doméstico e externo ainda marcados por elevada incerteza e persistentes pressões inflacionárias. ”

Enquanto isso, os investidores seguem relativamente cautelosos, aguardando sinalizações mais claras sobre a condução da política econômica e do quadro fiscal nos próximos anos. Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, explica que “o mercado ainda aguarda informações sobre ajustes fiscais vindos de Brasília, sendo um evento relevante que pode modificar a precificação de forma relevante e aumentar o volume negociado. ”

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 4,06%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 2,98%. O Itaú (ITUB4) subiu 1,68%, enquanto o Santander (SANB11) nadou em direção contrária e teve desvalorização de 1,50%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta e ficou cotado a 5,50 reais, o maior nível desde dezembro de 2025. A divulgação de um payroll, relatório oficial de empregos dos Estados Unidos, significativamente acima das expectativas reforçou a percepção de maior aquecimento da economia norte-americana. “Como consequência, aumentaram as apostas de elevação dos juros na próxima reunião do Fed, fortalecendo a moeda americana globalmente e pressionando o real”, diz Pastorello.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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