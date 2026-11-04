Ibovespa valoriza mais de 1% depois de seis pregões seguidos em queda; entenda

O Ibovespa teve valorização de 1,23% nesta quarta-feira, 4, avançando para os 167,5 mil pontos. Depois de seis pregões seguidos em queda, a bolsa de valores brasileira operou de olho no avanço dos mercados internacionais após as eleições legislativas nos Estados Unidos e na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre os juros no Brasil.

No exterior, a expressiva vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos EUA foi recebida de forma otimista pelos agentes financeiros. “Esse desenho político reduz as chances de mudanças econômicas bruscas e traz uma maior previsibilidade global”, afirma Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad. “Esse bom humor externo ajuda a equilibrar as tensões domésticas, fazendo com que a bolsa divida as suas atenções entre o novo cenário estabelecido em Washington e o futuro da política monetária nacional.”

No Brasil, os investidores atribuem mais de 70% de probabilidade de o Copom manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, diante da falta de sinais claros de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotará medidas de ajuste fiscal, tema de interesse do mercado.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Santander (SANB11) liderou os ganhos, com alta de 5,43%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 3,53%. O Itaú (ITUB4) subiu 3,17%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) teve valorização de 1,85%.

O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,45 reais. Para Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital, “depois de fortes altas da moeda americana e dos juros saudáveis, um respiro é saudável e abre margem para realização de posições e lucros para quem estava acreditando na alta desses ativos.” A valorização da bolsa também ajuda nessa desvalorização.

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