Ibovespa valoriza impulsionado por cenário macroeconômico brasileiro e preços do petróleo

O Ibovespa teve valorização de 0,76% nesta sexta-feira, 26, avançando para os 173,2 mil pontos. Os movimentos da semana foram influenciados principalmente por fatores domésticos, como o tom dovish (leve) da ata do Copom referente à última reunião, o IPCA-15 — prévia oficial da inflação no Brasil — de junho, que veio mais baixo do que o esperado pelo mercado, e o relatório de política monetária divulgado pelo Banco Central.

“Os três fatores trouxeram alívio para as curvas de juros, o que é sempre importante para o mercado de renda variável”, explica Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos. Segundo o especialista, o alívio na curva de juros globais, que também favorece a bolsa de valores brasileira, acontece devido ao recuo no preço do barril de petróleo brent, que cai a 73 dólares, perto do valor pré-conflito no Oriente Médio.

As negociações entre Estados Unidos e Irã trazem também um pouco mais de apetite ao risco por parte dos investidores, sobretudo para mercados emergentes. Esses cenários externo e doméstico influenciam na leve baixa do dólar, que encerrou o pregão aos 5,16 reais hoje.

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Já entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 1,70%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 1,45%. O Itaú (ITUB4) subiu 1,29%, enquanto o Santander (SANB11) fechou em alta de 0,57%.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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