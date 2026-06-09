Ibovespa valoriza com otimismo global sobre guerra no Oriente Médio

O Ibovespa valorizou 0,68% nesta terça-feira, 9, avançando para os 169,8 mil pontos. A bolsa de valores brasileira avança com um ambiente global mais favorável ao risco, impulsionado por um possível acordo de paz mais próximo entre Estados Unidos e Irã e a consequente queda no preço do petróleo.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no positivo. O Itaú (ITUB4) liderou os ganhos, com alta de 1,82%, seguido pelo Santander (SANB11), que avançou 1,46%. O Bradesco (BBDC4) subiu 1,34%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) teve leve valorização de 0,05%.

O dólar, por sua vez, encerrou em baixa, cotado a 5,17 reais. A moeda americana passa por um enfraquecimento geral principalmente em um movimento de realização de lucros após os ganhos nos pregões anteriores.

Continua após a publicidade

Leia a análise completa do fechamento de mercado aqui.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

Continua após a publicidade