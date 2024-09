Ibovespa vai na contramão do exterior e deve fechar semana em queda

A sexta-feira começa em clima de ressaca antecipada para o final de semana, com os futuros das bolsas americanas em queda, mesmo sinal dos índices europeus.

Trata-se de um ajuste de ânimos após a celebração exagerada da véspera. O S&P 500, por exemplo, subiu 1,70% apenas no pregão de ontem. O Nasdaq foi além e disparou 2,51%. Isso tudo como reação ao corte de juros nos Estados Unidos. Na semana, o S&P 500 sobe 1,56% e o Nasdaq, 1,87%.

Agora que toda expectativa com o Fed ficou no passado, investidores precisam voltar a olhar para o mundo lá fora e checar quais são as reais condições da economia americana – e do planeta – para decidir o que fazer com investimentos. Ainda que os indicadores continuem favoráveis, talvez não sejam o bastante para que as bolsas subam dia após dia, especialmente a taxas de mais de 1% por pregão. Natural, então, esperar algumas quedas pelo caminho. A agenda econômica é fraca nesta sexta-feira, o que favorece esse ajuste de rota.

O EWZ também amanhece em queda, isso apesar de o Ibovespa ter perdido a festa – a bolsa brasileira recuou 0,47% ontem e acumula baixa de 1,30% na semana. Por enquanto, a comemoração está no câmbio, que continua a ceder e se distancia dos R$ 5,50.

Por aqui, o anúncio mais importante é a atualização do relatório de receitas e despesas do governo, que recalibra as apostas do mercado financeiro para o cumprimento da meta fiscal, além de elevar a pressão por novos cortes de gastos.

Agenda do dia

12h: Christine Lagarde participa de evento do FMI

15h: Patrick Harker (Fed/Filadélfia) faz palestra na Universidade de Tulane

18h30: Haddad palestra em evento na USP