O Bradesco BBI elevou sua recomendação para as ações brasileiras de neutra para compra (overweight) após o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitar o convite para comandar o Ministério da Fazenda. Trabuco foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em reunião na última segunda-feira, 23, e aceitou o convite na noite desta quinta-feira, 26.

Segundo os analistas do Bradesco BBI, as ações brasileiras estavam baratas, mas poderiam representar uma armadilha de preço, diante da crise de credibilidade que o país enfrentava em relação à economia.

“A indicação de Trabuco para a Fazenda traz esse choque de credibilidade que acaba com a armadilha de as ações estarem apenas baratas”, afirmam Pedro Grimaldi e Ben Laidler, autores do relatório.

Os especialistas calculam que o índice de ações brasileiras negociadas no mercado americano (MSCI Brazil) pode alcançar 1.920 dólares, uma alta de 15,73% em relação ao fechamento de quinta-feira, 26, quando encerrou o pregão a 1.659 dólares.

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Diante desse cenário, o banco elevou a participação das ações brasileiras em seu portfólio de 57% para 59,5%, após o anúncio, na expectativa de antecipar ganhos com um rali de fim de ano.

“Preferimos chegar mais cedo em vez de esperar e acabar perdendo o rali de fim de ano que pode se concretizar com essa notícia”, afirmam os analistas.