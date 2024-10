Ibovespa tenta se equilibrar em meio a temporada de balanços e recado de Campos Neto

O Ibovespa, principal índice da B3, registra alta, alcançando 131,3 mil pontos, impulsionado pela temporada de balanços do terceiro trimestre. O destaque fica por conta do Santander Brasil, que reportou um crescimento de 34% no lucro, o segundo maior resultado do grupo espanhol. Em contrapartida, a Petrobras apresentou uma queda de 6,5% na produção média de barris no período. O resultado reflete nas ações da companhia, qie registram perdas.

No cenário doméstico, o ambiente fiscal e a inflação continuam a pressionar o índice. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que é difícil operar com juros mais baixos sem um choque positivo na política fiscal nesta terça-feira, 29, durante sua participação no Lide Brazil Conference, em Londres. A declaração ocorre na véspera da reunião do Copom, elevando as expectativas de uma nova alta na taxa de juros.

No exterior, as bolsas apresentam sinais mistos em meio à temporada de balanços e à expectativa pelas eleições americanas. O volume de negócios é mais contido, com os investidores aguardando o resultado trimestral da Alphabet, dona do Google, que marca o início da temporada de resultados das principais big techs. O dólar, por sua vez, opera em queda, cotado a R$ 5,70.