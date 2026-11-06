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Economia

Ibovespa tem pouca oscilação após payroll e derrocada das ações de tecnologia nos EUA

Mercado acompanha dados do emprego americano e turbulência nas ações de tecnologia, enquanto aguarda medidas de contenção de despesas pelo governo brasileiro

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 11h22
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Pregão da B3, em São Paulo (Carolina Ferraz/VEJA)
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O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, operava próximo da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 6, em meio à repercussão de indicadores econômicos dos Estados Unidos e à forte queda das ações de tecnologia em Wall Street na véspera. Por volta das 11h, o índice registrava alta de 0,12%, aos 166.384 pontos. Na quinta-feira, 5, a bolsa brasileira havia recuado 0,82%, encerrando o pregão aos 166.191,45 pontos.

No cenário internacional, investidores avaliavam os dados do mercado de trabalho norte-americano divulgados nesta sexta. O chamado payroll apontou a criação de 165 mil vagas fora do setor agrícola em outubro, resultado superior às 65 mil contratações projetadas pelo mercado. A taxa de desemprego também apresentou recuo, passando de 4,2% para 4,1%. Os números são acompanhados de perto porque ajudam a orientar as decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) sobre os juros. Uma atividade mais aquecida no mercado de trabalho pode sustentar o consumo e dificultar o processo de desaceleração da inflação.

Outro fator de atenção é a turbulência registrada nas bolsas americanas na quinta-feira. As empresas negociadas em Wall Street perderam aproximadamente 3 trilhões de dólares em valor de mercado em um único pregão, em um movimento que atingiu principalmente companhias de semicondutores e negócios ligados à inteligência artificial. A onda de vendas foi impulsionada por preocupações com possíveis entraves políticos à expansão da infraestrutura de IA nos Estados Unidos, especialmente à construção de centros de dados.

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No mercado doméstico, permanece a expectativa por medidas de contenção de despesas por parte do governo federal. O anúncio é aguardado por investidores em um ambiente de pressão sobre os ativos brasileiros desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada por quedas expressivas da bolsa e valorização do dólar. Às 11h, a moeda americana era negociada a 5,52 reais, com alta de 0,26% em relação ao fechamento anterior.

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