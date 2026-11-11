Ibovespa tem leve valorização depois de notícia sobre pacote fiscal do governo Lula

O Ibovespa teve valorização de 0,42% nesta quarta-feira, 11, avançando para os 172 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em combinação de otimismo com descompressão após a notícia de que a base governista no Congresso, em conjunto com a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prepara um pacote fiscal que pode gerar uma economia de até 80 bilhões de reais.

“Sabe-se que um ajuste fiscal destravaria muito valor para a renda variável brasileira, especialmente por conta da possível queda de juros futuros”, afirma Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital. “Porém, o anúncio em si não mostra uma solução completa do tema. É apenas um pequeno curativo para uma grande ferida.”

Para o especialista, no entanto, as intenções já são suficientes para acalmar um pouco os ânimos dos investidores. “Em breve, o mercado ansiará por mais resposta”, diz. O pacote fiscal, se concretizado, tende a trazer confiança para a economia brasileira, além de equilibrar a inflação e possibilitar maiores cortes de juros por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. Por volta das 18h, o Santander (SANB11) liderava as perdas, com baixa de 1,41%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuava 1,17%. O Banco do Brasil (BBAS3) caía 0,76%, enquanto o Itaú (ITUB4) nadava em direção contrária e tinha valorização de 1,77%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,57 reais. A alta do petróleo, que volta a se valorizar após dois dias no negativo, ajuda o real, já que o país vende ao exterior mais petróleo do que importa. “O mercado segue cauteloso, à espera de detalhes sobre o conteúdo do pacote e de seu andamento no Legislativo”, afirma Vitor Kayo, economista sênior da Nomad.

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