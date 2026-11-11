Ibovespa tem leve valorização depois de notícia sobre pacote fiscal do governo Lula
Se concretizadas, medidas de ajuste podem trazer mais confiança para economia brasileira e possibilitar maiores cortes de juros, diz especialista
O Ibovespa teve valorização de 0,42% nesta quarta-feira, 11, avançando para os 172 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou em combinação de otimismo com descompressão após a notícia de que a base governista no Congresso, em conjunto com a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), prepara um pacote fiscal que pode gerar uma economia de até 80 bilhões de reais.
“Sabe-se que um ajuste fiscal destravaria muito valor para a renda variável brasileira, especialmente por conta da possível queda de juros futuros”, afirma Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital. “Porém, o anúncio em si não mostra uma solução completa do tema. É apenas um pequeno curativo para uma grande ferida.”
Para o especialista, no entanto, as intenções já são suficientes para acalmar um pouco os ânimos dos investidores. “Em breve, o mercado ansiará por mais resposta”, diz. O pacote fiscal, se concretizado, tende a trazer confiança para a economia brasileira, além de equilibrar a inflação e possibilitar maiores cortes de juros por parte do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.
Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. Por volta das 18h, o Santander (SANB11) liderava as perdas, com baixa de 1,41%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuava 1,17%. O Banco do Brasil (BBAS3) caía 0,76%, enquanto o Itaú (ITUB4) nadava em direção contrária e tinha valorização de 1,77%.
O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,57 reais. A alta do petróleo, que volta a se valorizar após dois dias no negativo, ajuda o real, já que o país vende ao exterior mais petróleo do que importa. “O mercado segue cauteloso, à espera de detalhes sobre o conteúdo do pacote e de seu andamento no Legislativo”, afirma Vitor Kayo, economista sênior da Nomad.
Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado: