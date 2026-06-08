Ibovespa tem leve desvalorização de olho em conflitos envolvendo Estados Unidos

O Ibovespa desvalorizou 0,21% nesta segunda-feira, 8, recuando para os 168,6 mil pontos. Os mercados operaram de olho nos desdobramentos da guerra no Oriente Médio, que apresenta sinais de interrupção dos ataques entre Irã e Israel — apesar de ainda gerar incertezas quanto ao seu fim —, e nas novas projeções do Boletim Focus no Brasil.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 1,55%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 0,80%. O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 0,37%, enquanto o Santander (SANB11) nadou em direção contrária e teve leve valorização de 0,19%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta, cotado a 5,17 reais. A moeda americana ganha força globalmente após dados econômicos mais fortes nos Estados Unidos, que reprecificaram os juros por lá e diminuíram as expectativas de possíveis cortes.

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