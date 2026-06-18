Ibovespa tem leve desvalorização de 0,10% após ‘Superquarta’

O Ibovespa teve leve desvalorização de 0,10% nesta quinta-feira, 18, recuando para os 168,2 mil pontos. Os mercados globais operaram com cautela após a “Superquarta”, dia em que o Comitê Federal de Mercado (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve decidiu manter os juros nos Estados Unidos, em intervalo de 3,5% e 3,75%, e o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, levando-a para 14,25% ao ano.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 1,33%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 0,76%. O Bradesco (BBDC4) caiu 0,46%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) nadou em direção contrária e fechou em alta de 0,62%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta de mais de 1%, cotado a 5,17 reais. Após o tom mais duro no comunicado do Fed e a perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos, há uma pequena realocação de recursos para o exterior. O movimento tende a sustentar a força da moeda americana globalmente.

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