Ibovespa tem leve baixa e dólar sobe com tensões no Oriente Médio e alta do petróleo

O Ibovespa teve leve desvalorização de 0,19% nesta segunda-feira, 10, recuando para os 172,1 mil pontos. A bolsa de valores brasileira iniciou a semana com mais cautela, principalmente refletindo o aumento da aversão ao risco no exterior. “A combinação entre as tensões no Oriente Médio, a forte valorização do petróleo e a proximidade de novos dados de inflação nos Estados Unidos deixou o investidor mais defensivo”, comenta o economista e planejador financeiro Fabio Louzada.

O barril de petróleo brent teve alta de quase 5% hoje, atingindo os 87,8 dólares, impactado pela nova rodada de negociações entre EUA e Irã. Quando a commodity sobe, o risco de pressão inflacionária global também aumenta e, consequentemente, o espaço para cortes de juros nas principais economias é reduzido. E essa configuração pesa sobre os ativos de risco.

No Brasil, a agenda econômica contou com a divulgação do Boletim Focus semanal.

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Economistas consultados pelo Banco Central reduziram pela sexta semana seguida as projeções para a inflação do país, que deve encerrar 2026 em 5,02%, ante as expectativas de 5,03% da semana anterior. O relatório manteve a expectativa de 13,75% ao ano de taxa Selic para o fim do ano.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Itaú (ITUB4) liderou as perdas, com baixa de 0,81%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 0,75%. O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 0,15%, enquanto o Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,07%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,10 reais.

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