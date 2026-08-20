ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa tem leve baixa e dólar sobe com novas tensões no Oriente Médio

Agenda econômica vazia no Brasil faz negócios operaram de olho no exterior nesta quinta-feira

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 17h46 | Atualizado em 20 ago 2026, 18h59
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa tem leve baixa e dólar sobe com novas tensões no Oriente Médio Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve leve valorização de 0,06% nesta quinta-feira, 20, avançando para os 167,9 mil pontos. A bolsa de valores brasileira sobe impulsionada principalmente pela alta das commodities petróleo e minério de ferro. Com isso, a Petrobras (PETR4) e a Vale (VALE3), duas das companhias mais influentes no índice, subiram respectivamente 2,81% e 2,62%.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) teve ganhos, com alta de 0,94%. O Banco do Brasil (BBAS3) recuou 0,22%, enquanto o Bradesco (BBDC4) caiu 1,69%. O Itaú (ITUB4) teve desvalorização de 2,24%.

O que influencia no preço do barril de petróleo brent, que teve alta de mais de 2% e ficou cotado a quase 94 dólares — maior nível em um mês —, são as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã. Elas aumentaram novamente depois de o presidente Donald Trump anunciar uma guerra econômica ao país. 

Continua após a publicidade

Somado a isso, o mercado tem vivido uma fuga de capital estrangeiro muito forte em agosto. “Nosso cenário interno não é motivador por conta das eleições e o elevado risco fiscal”, afirma Lucas Xavier, chefe da mesa de renda variável e sócio da AW Capital. “No dia de hoje, o investidor estrangeiro está avesso ao risco até em seu próprio mercado, buscando alocações mais seguras e, por consequência, dando sequência na pressão vendedora que vemos aqui internamente.”

Siga

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,19 reais. Os anúncios de Trump, a alta do petróleo e a preocupação eleitoral desvalorizaram o real, principalmente em um dia de agenda doméstica mais fraca em que o câmbio segue basicamente ditado pelo cenário externo.

Continua após a publicidade

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Dólar
Estados Unidos
Ibovespa
Mercado financeiro
Oriente Médio
Petroleo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).