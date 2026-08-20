Ibovespa tem leve baixa e dólar sobe com novas tensões no Oriente Médio

O Ibovespa teve leve valorização de 0,06% nesta quinta-feira, 20, avançando para os 167,9 mil pontos. A bolsa de valores brasileira sobe impulsionada principalmente pela alta das commodities petróleo e minério de ferro. Com isso, a Petrobras (PETR4) e a Vale (VALE3), duas das companhias mais influentes no índice, subiram respectivamente 2,81% e 2,62%.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) teve ganhos, com alta de 0,94%. O Banco do Brasil (BBAS3) recuou 0,22%, enquanto o Bradesco (BBDC4) caiu 1,69%. O Itaú (ITUB4) teve desvalorização de 2,24%.

O que influencia no preço do barril de petróleo brent, que teve alta de mais de 2% e ficou cotado a quase 94 dólares — maior nível em um mês —, são as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã. Elas aumentaram novamente depois de o presidente Donald Trump anunciar uma guerra econômica ao país.

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Somado a isso, o mercado tem vivido uma fuga de capital estrangeiro muito forte em agosto. “Nosso cenário interno não é motivador por conta das eleições e o elevado risco fiscal”, afirma Lucas Xavier, chefe da mesa de renda variável e sócio da AW Capital. “No dia de hoje, o investidor estrangeiro está avesso ao risco até em seu próprio mercado, buscando alocações mais seguras e, por consequência, dando sequência na pressão vendedora que vemos aqui internamente.”

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,19 reais. Os anúncios de Trump, a alta do petróleo e a preocupação eleitoral desvalorizaram o real, principalmente em um dia de agenda doméstica mais fraca em que o câmbio segue basicamente ditado pelo cenário externo.

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