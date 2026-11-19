O Ibovespa opera em leve alta nesta quinta-feira, 19, em busca de recuperação após a deterioração dos preços na véspera. Segundo analistas, a Bolsa adota uma leitura mais otimista do pacote de ajuste fiscal do governo, enxergando algum alívio, ainda que modesto, nas contas públicas. O mercado de câmbio, por outro lado, mantém uma visão mais cautelosa, diante da indefinição sobre o comando do Ministério da Fazenda e da ausência de medidas capazes de conter o avanço das despesas obrigatórias.

Por volta das 11h20, o Ibovespa subia 0,3%, aos 168.065,93 pontos, enquanto o dólar operava estável, aos 5,88 reais. Na véspera, o Senado aprovou o pacote fiscal do governo, que pode abrir espaço de até 56 bilhões de reais no orçamento de 2027.

Para Elson Gusmão, diretor da Ourominas, embora as medidas tenham potencial para gerar esse alívio, a dependência do aumento de receitas e a dificuldade de controlar as despesas obrigatórias que estão dentro do pacote continuam alimentando a percepção de risco sobre o país.

A desconfiança se reflete nos juros futuros, com os contratos para 2028 em 14,53% e para 2035 em 15,28%. Nesse cenário, o custo elevado do crédito penaliza empresas mais endividadas e reduz a atratividade da Bolsa.

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“Ao mesmo tempo, a valorização do dólar pressiona custos de importação e expectativas de inflação. No exterior, os juros americanos entre 3,75% e 4% e os rendimentos elevados dos Treasuries aumentam a competição por capital, dificultando a recuperação das moedas emergentes”, comenta Gusmão.

Roberta Folgueral, diretora comercial da B&T XP, pondera que a recuperação pontual da Bolsa de hoje não representa necessariamente uma reversão de tendência. O investidor segue atento aos juros, ao crescimento econômico, ao fluxo de capital e às perspectivas fiscais.

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Para as empresas, a instabilidade tem efeitos concretos sobre o custo de financiamento, o planejamento de investimentos, a formação de preços e a exposição cambial. “O mercado não precisa apenas de anúncios. Precisa de previsibilidade e execução”, conclui a analista.