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Economia

Ibovespa tem forte valorização com divulgação de dados econômicos nos EUA

Mercado observa atração de capital estrangeiro para bolsa brasileira nesta quinta-feira

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 17h40
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Ibovespa (Cris Faga/Getty Images)
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O Ibovespa teve forte valorização de 1,88% nesta quinta-feira, 30, avançando para os 177,1 mil pontos. A bolsa de valores brasileira opera de olho nos dados macroeconômicos dos Estados Unidos divulgados hoje, que derrubam as expectativas de aumento de juros no país e atraem capital para mercados emergentes.

Os EUA tiveram deflação de 0,1% em junho. O número ficou dentro do esperado pelo mercado e reforça a tese de desaceleração dos preços, que registra avanço de 3,7% nos últimos 12 meses. Já o PIB (Produto Interno Bruto) americano cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2026, uma desaceleração ante a alta de 2,1% no primeiro trimestre de 2026.

No cenário doméstico e de commodities, o movimento é favorável ao real. A moeda ganha tração extra com o alívio nas cotações do petróleo, que passam por uma correção após a disparada recente devido às tensões no Oriente Médio, amenizando os receios sobre a inflação global. Somado a isso, o mercado local reflete um bom humor sustentado pela recente queda no desemprego no Brasil e pela forte expectativa em torno da temporada de balanços, com destaque para os resultados da Vale (VALE3) no fim do dia.

“Essa melhora generalizada no sentimento de risco internacional, combinada à fraqueza global do dólar, atrai capital estrangeiro para a bolsa brasileira, empurrando a taxa de câmbio para baixo e ajudando a sustentar uma forte alta do Ibovespa ao longo da sessão”, reforça Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad. O dólar encerrou em baixa de mais de 1%, cotado a 5,06 reais.

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Já entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram majoritariamente no positivo. O Itaú (ITUB4) liderou os ganhos, com alta de 2,20%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 1,97%, e pelo Bradesco (BBDC4), que subiu 0,22%. O Santander (SANB11) teve desvalorização de 1,48%, ainda devido ao balanço decepcionante divulgado na véspera.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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