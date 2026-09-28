Ibovespa tem baixa de olho em Treasuries, petróleo e eleições nesta segunda-feira

O Ibovespa teve desvalorização de 0,26% nesta segunda-feira, 28, recuando para os 182,9 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou refletida no mercado americano, que teve um dia negativo com a pressão das Treasuries e o petróleo em alta. No Brasil, o índice acompanhou a redução da vantagem percebida pelo mercado em relação aos números do candidato Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições presidenciais.

“A semana promete ser volátil, com agenda cheia de indicadores no Brasil e nos Estados Unidos somada à proximidade da votação, que deve manter o mercado reagindo a cada nova pesquisa”, afirma Vitor Kayo, economista sênior da Nomad.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no negativo. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 1,23%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 1% e pelo Banco do Brasil (BBAS3), que caiu 0,46%. Já o Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,20%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,22 reais, acompanhando o fortalecimento global da moeda americana depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou uma proposta de cessar-fogo do Irã, reacendendo o temor de que o conflito no Oriente Médio se prolongue. “O petróleo sobe com essa incerteza e ajuda a puxar os juros americanos para máximas em anos, movimento que se espalha para outras moedas e pesa sobre o real”, explica Kayo.

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