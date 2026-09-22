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Economia

Ibovespa avança de olho em ata do Copom, trade eleitoral e petróleo

Enquanto bolsa sobe, dólar encerra em queda refletindo menor aversão ao risco por parte de investidores

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 18h00 | Atualizado em 22 set 2026, 18h01
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa avança de olho em ata do Copom, trade eleitoral e petróleo Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve valorização de 0,44% nesta terça-feira, 22, avançando para os 187,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou de olho na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, nas pesquisas eleitorais e no preço do petróleo.

Na ata divulgada nesta manhã, o Copom reforçou a necessidade de cautela na condução dos juros diante do aumento da incerteza, da desancoragem das expectativas de inflação e dos riscos elevados em torno do cenário econômico. Na última quarta-feira, a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano. 

O mercado também continua em trade eleitoral, devido às pesquisas eleitorais que projetam uma melhora dos números do candidato Flávio Bolsonaro (PL). “As pesquisas vêm mostrando uma disputa apertada, e boa parte dos investidores fica animada com a expectativa de um cenário mais previsível na parte fiscal”, afirma Davi Lelis, sócio da Valor Investimentos. “Enquanto outubro não chega, são as pesquisas que fazem o preço.”

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No cenário internacional, o barril de petróleo brent caiu para o patamar de 98 dólares, o que, por um lado, limita a valorização das ações da Petrobras (PETR4), mas, por outro, alivia o medo de uma maior inflação lá fora, um fator que daria argumentos para manter juros alto por mais tempo, principalmente nos Estados Unidos.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 1,39%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 0,60%. O Itaú (ITUB4) subiu 0,23%, enquanto o Bradesco (BBDC4) teve valorização de 1,49%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,10 reais, refletindo a menor aversão ao risco por parte dos investidores frente à melhora no sentimento global.

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