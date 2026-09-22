Ibovespa avança de olho em ata do Copom, trade eleitoral e petróleo

O Ibovespa teve valorização de 0,44% nesta terça-feira, 22, avançando para os 187,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou de olho na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, nas pesquisas eleitorais e no preço do petróleo.

Na ata divulgada nesta manhã, o Copom reforçou a necessidade de cautela na condução dos juros diante do aumento da incerteza, da desancoragem das expectativas de inflação e dos riscos elevados em torno do cenário econômico. Na última quarta-feira, a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano.

O mercado também continua em trade eleitoral, devido às pesquisas eleitorais que projetam uma melhora dos números do candidato Flávio Bolsonaro (PL). “As pesquisas vêm mostrando uma disputa apertada, e boa parte dos investidores fica animada com a expectativa de um cenário mais previsível na parte fiscal”, afirma Davi Lelis, sócio da Valor Investimentos. “Enquanto outubro não chega, são as pesquisas que fazem o preço.”

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No cenário internacional, o barril de petróleo brent caiu para o patamar de 98 dólares, o que, por um lado, limita a valorização das ações da Petrobras (PETR4), mas, por outro, alivia o medo de uma maior inflação lá fora, um fator que daria argumentos para manter juros alto por mais tempo, principalmente nos Estados Unidos.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 1,39%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 0,60%. O Itaú (ITUB4) subiu 0,23%, enquanto o Bradesco (BBDC4) teve valorização de 1,49%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,10 reais, refletindo a menor aversão ao risco por parte dos investidores frente à melhora no sentimento global.

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