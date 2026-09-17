Ibovespa tem alta de 0,24% em meio a novas pesquisas eleitorais

O Ibovespa teve valorização de 0,24% nesta quinta-feira, 17, avançando para os 185,9 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira ainda digere as decisões dos EUA e do Brasil em relação às suas taxas de juros, mas é guiada principalmente pelo trade eleitoral.

Na véspera, o Federal Reserve (Fed), banco central americano, elevou o juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual pela primeira vez em três anos. Com isso, a faixa de 3,5% a 3,75% para 3,75% a 4% ao ano. Já o Copom do Banco Central cortou em 0,25 ponto percentual o juros brasileiro, o levando para 13,75%.

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“No final, o que prevalece ainda é o trade eleitoral, já que as pesquisas seguem mostrando uma melhora de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em relação ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforça Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 0,33%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 0,09%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,31%, enquanto o Santander (SANB11) teve valorização de 2,52%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,13 reais. “A moeda norte-americana ganhou força pela manhã contra o real, acompanhando o exterior e impulsionada pelas preocupações domésticas do mercado em relação ao fiscal, após o anúncio de reajuste no Bolsa Família”, afirma Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad.

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