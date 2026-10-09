Ibovespa supera os 209 mil pontos nesta sexta-feira; dólar fica em menos de R$ 5

A bolsa brasileira encerrou a semana em alta, com o Ibovespa ultrapassando pela primeira vez a marca de 209 mil pontos no fechamento. O movimento desta sexta-feira, 9, ocorreu em meio à repercussão da primeira pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da eleição presidencial, que colocou o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No câmbio, o dólar recuou para menos de 5 reais.

O principal índice da B3 avançou 1,36%, para 209.017 pontos. Durante o pregão, chegou a 209.713,45 pontos, com alta de 1,69%, superando o recorde intradiário anterior, registrado na segunda-feira, 5. Naquela sessão, o mercado acionário brasileiro havia contabilizado sua maior valorização diária em mais de seis anos.

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,7%, a 4,98 reais. Com o resultado, a moeda americana acumulou desvalorização de 4,5% na semana. Nos Estados Unidos, os índices de referência também avançaram: o Dow Jones subiu 1%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq tiveram altas de 0,7% e 0,8%, respectivamente.

Expectativas eleitorais influenciam especulações

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A última pesquisa Datafolha mostrou Flávio Bolsonaro com 49% das intenções de voto, ante 45% de Lula. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que configura empate técnico. Os entrevistados que pretendem votar em branco ou anular representam 5% da amostra, e 1% não soube responder.

Quando são considerados apenas os votos válidos, o senador aparece com 52%, contra 48% do presidente. No levantamento sobre rejeição, Lula registra 46% de eleitores que afirmam não votar nele, enquanto o percentual de Flávio é de 43%.

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IPCA acelera em setembro

Além do cenário político, os investidores acompanharam os novos dados de inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta de 0,82% em setembro, depois de recuar 0,32% em agosto.

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A mudança de trajetória do indicador acrescentou um elemento às avaliações sobre a política monetária brasileira. A evolução dos preços é um dos fatores considerados nas decisões sobre os juros, que também afetam as perspectivas de retorno dos investimentos e a atratividade dos ativos negociados na bolsa.