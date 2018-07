Ibovespa supera 80 mil pontos pela primeira vez desde maio

O Ibovespa fechou em alta de mais de 1% nesta quarta-feira, superando os 80 mil pontos pela primeira vez desde maio. O desempenho foi puxado principalmente pelo resultado dos bancos, após relatório trimestral robusto do Santander Brasil.

O principal índice de ações da B3 subiu 1,34%, a 80.218,04 pontos, maior patamar desde 23 de maio. O volume financeiro somou 10,1 bilhões de reais.

Para o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, os balanços se destacaram neste pregão, com o resultado de Santander Brasil elevando as expectativas para o desempenho de Bradesco, Banco do Brasil e Itaú Unibanco.

“A temporada de balanços do segundo trimestre foi aberta na semana passada e acreditamos que deve seguir surpreendendo positivamente, gerando valor nas ações das empresas”, afirmou, chamando atenção também para os números do Grupo Pão de Açúcar.

Além dos resultados, o gestor Igor Lima, sócio da Galt Capital, acrescentou que vê melhora no ambiente eleitoral, com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, visto pelo mercado como pró-reformas, costurando bem as arestas do acordo de coalizão até o momento.

O noticiário externo endossou a alta local, com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, expressando desejo de reduzir tarifas e aliviar as tensões no comércio internacional. Em Wall Street, o índice S&P 500 encerrou com alta de 0,91%.