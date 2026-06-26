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Ibovespa sobe puxado por bancos e dados do desemprego

Por volta das 12h, o Ibovespa subia 0,56%, aos 172.993,49 pontos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 12h06
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994
Índice era puxado pela alta das ações dos grandes bancos (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 26, puxado pela alta das ações dos grandes bancos. No cenário local dados do desemprego dentro do esperado reforçam a tese do mercado de que a desaceleração da economia está próxima. No mercado internacional, as bolsas globais caem em meio à realização de lucro com empresas no setor de inteligência artificial.

Por volta das 12h, o Ibovespa subia 0,56%, aos 172.993,49 pontos. O dólar recuava 0,2%, aos 5,16 reais. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em maio, informou nesta sexta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado representa o menor nível para o período desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, em 2012, e veio em linha com as expectativas do mercado financeiro.

Para André Valério, economista sênior do Inter, embora o trimestre apresentou melhora no emprego, com aumento da população ocupada e redução da população desocupada, o que mostra uma economia ainda resiliente aos juros, a perspectiva é de arrefecimento.

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“Não aparece haver sinal de aceleração no emprego e esperamos continuidade da tendência de moderação. Para o restante do ano, esperamos a continuidade da moderação do mercado de trabalho, com a taxa de desocupação encerrando 2026 em 5,7%”, diz o especialista.

De acordo com Valério, outro dado que veio positivo e deixou o mercado animado foi a estabilidade no trimestre do rendimento real habitual e da massa de rendimento real habitual, reforçando a visão de moderação do mercado de trabalho. “Essa é uma boa notícia para a inflação que segue com as expectativas desancoradas pelo mercado”, afirma Valério.

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O tom é positivo pelo fato de analistas estimarem que a inflação deve encerrar 2026 acima do teto da meta. Os números de hoje não derrubam a tese de Selic mais elevada que o esperado no começo do ano, mas são um alívio para o mercado.

O boletim Focus desta semana revelou que o mercado passou a precificar que o juro deve encerrar 2026 cotado a 14% ao ano. Um número muito maior que o precificado pelo mercado em janeiro, que calculava uma Selic por volta de 12% ao ano ao fim de 2026.

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Além disso, o Ibovespa tem um dia positivo puxado pelas ações do setor bancário, que sobem em bloco. As ações do Itaú subiam 0,94%, Bradesco avançava 1,3%, Banco do Brasil subia 1% e Santander tinha alta de 0,99%.

Mercado americano cai com empresas de tecnologia

Já no exterior, as ações voltadas para tecnologia recuam em meio à realização de lucros do mercado financeiro. O principal índice de tecnologia da Bolsa americana, o Nasdaq 100 recuava 0,73%, aos 29.220,98 pontos. As ações da Alphapet, dona do Google e Gemini, recuava 1,53%. Já Nvidia caía 1,05%. O tom negativo no setor de tecnologia acontece após a OpenIA adiar a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Os investidores americanos aguardam ainda falas dos membros do Fed para desvendar a trajetória da curva de juros futuros em um dia de agenda esvaziada.

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