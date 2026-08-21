Ibovespa sobe mais de 1% nesta sexta-feira; saiba motivos

O Ibovespa teve valorização de 1,85% nesta sexta-feira, 21, avançando para os 171 mil pontos. A bolsa de valores brasileira indica uma recuperação que parece mais técnica do que estrutural depois da forte sequência de perdas do início de agosto. No entanto, se movimentou também de olho na melhora do ambiente externo, que aumentou o apetite ao risco por parte do mercado.

No cenário internacional, os negócios ainda sentem a influência do anúncio do Tesouro Americano de dobrar o volume das operações de recompra de títulos de longo prazo, passando para o mínimo de 4 bilhões de dólares por operação. Essa decisão faz com que o Tesouro entre como comprador para garantir liquidez na parte longa da curva de juros, depois de um estresse na renda fixa global nas últimas semanas.

“É um movimento de apetite ao risco destravado pelo fechamento do yield das Treasuries longas aliado à compra de bolsa vindo por conta de cotações que oscilaram para baixo nos últimos pregões”, afirma Bruno Perri, economista-chefe e fundador da Forum Investimentos.

Continua após a publicidade

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 3,11%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que avançou 2,91%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 2,16%, enquanto o Santander (SANB11) teve valorização de 2%.

Continua após a publicidade

O dólar, por sua vez, encerrou em baixa de mais de 1%, cotado a 5,13 reais, graças ao alívio pontual das tensões entre Estados Unidos e Irã. O movimento por aqui esbarra nas incertezas domésticas, com o mercado de olho nas pesquisas eleitorais e em falas do ministro da Fazenda previstas para o fim do dia. “A proximidade de uma disputa presidencial mais acirrada já mexe com o humor dos investidores e deixa o câmbio mais sensível a qualquer sinal nesse front”, diz Vitor Kayo, economista sênior na Nomad.

Continua após a publicidade

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado: