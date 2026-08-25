Ibovespa sobe mais de 1% influenciada por alta nas ações de grandes companhias

O Ibovespa teve valorização de 1,55% nesta terça-feira, 25, avançando para os 174,5 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou ditada pelas ações de companhia influentes no índice, que seguiram trajetórias opostas, exigindo que o mercado calibrasse o otimismo.

Nas primeiras horas do dia, os papéis da Petrobras (PETR4) pressionaram o Ibovespa para baixo, acompanhando um recuo nas cotações internacionais do petróleo. Por outro lado, o mercado encontrou suporte e liquidez suficientes em outras grandes companhias, com destaque para um fluxo comprador bastante agressivo direcionado à Vale (VALE3), que teve alta de mais de 2%, e ao setor bancário.

“Essa força compensatória tracionou os negócios, garantindo que o índice sustentasse ganhos na reta final da tarde e emendasse seu quarto pregão consecutivo de alta”, comenta Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 5,22%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 3,13%. O Itaú (ITUB4) subiu 1,83%, enquanto o Santander (SANB11) teve valorização de 0,13%.

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Refletindo o mesmo fluxo positivo de capital que ajudou a sustentar as grandes empresas na bolsa, o dólar, por sua vez, recuou e encerrou cotado a 5,14 reais. “Com a moeda americana cedendo, o mercado demonstra fôlego para buscar oportunidades domésticas, embora a cautela natural siga no radar a cada nova manchete internacional e a cada atualização sobre o nosso cenário fiscal”, afirma Nossig.

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