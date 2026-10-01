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Economia

Ibovespa sobe em primeiro pregão do mês de olho em petróleo e ações da Petrobras

Além da bolsa, dólar também sobe, impulsionado por guerra no Oriente Médio e cautela pré-eleições

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h56
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa sobe em primeiro pregão do mês de olho em petróleo e ações da Petrobras Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve valorização de 0,46% nesta quinta-feira, 1º, avançando para os 187,1 mil pontos. No primeiro pregão do mês, a bolsa de valores brasileira apresentou oscilação durante o dia de olho no cenário internacional, principalmente o preço do petróleo.

O barril de petróleo brent atingiu o patamar de 102 dólares devido à continuação do conflito no Oriente Médio. Somado a isso, os juros americanos de 10 anos chegaram à faixa de 5,29% ao ano, o seu maior nível desde 2002. “Esses fatores acabam reduzindo o apetite por risco de países emergentes como o Brasil”, afirma Nicolas Gass, chefe de alocação de investimentos e sócio da GT Capital.

No entanto, a alta da commodity também influencia na valorização das ações da Petrobras (PETR4). A companhia, uma das mais influentes para os negócios, encerrou o dia com papéis subindo 1,32%, o que sustentou o alívio na bolsa.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 2,96%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 0,26%. O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 0,22%, enquanto o Bradesco (BBDC4) teve valorização de 0,32%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,22 reais. “É um movimento global de fortalecimento da moeda americana, porque o investidor busca uma proteção diante da guerra entre EUA e Irã e dos juros altos lá fora”, explica Gass. “Aqui, há também a questão da cautela antes das eleições.”

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