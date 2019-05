Ibovespa sobe e atinge maior nível em quase 2 meses; dólar fecha a R$ 3,97

O Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, fechou nesta quinta-feira, 30, com alta de 0,92%, em 97.457,36 pontos. O dólar subiu 0,07% e encerrou o dia vendido a 3,979 reais. Na véspera, a bolsa havia registrado leve alta de 0,18%, atingindo 96.566 pontos, e a moeda americana, caído 1,2%, vendido a 3,98 reais.

Foi o quarto dia consecutivo de alta da bolsa e a maior pontuação de fechamento em mais de dois meses, desde o dia 20 de março, quando fechou em 98.041,37 pontos.

O mercado operou focado no noticiário doméstico, digerindo a queda de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre na comparação com os últimos três meses de 2018, mas esperançoso em relação ao avanço da reforma da Previdência. A queda do PIB no primeiro trimestre já era esperada, segundo Carlos Thadeu de Freitas Gomes Filho, economista-chefe da Ativa Investimentos. “A demanda agora é entender o segundo trimestre, que aparentemente deve ter um número próximo de zero” afirmou.

O anúncio do PIB dos EUA, que cresceu 3,1% na taxa anualizada do segundo trimestre, também influenciou o resultado do Ibovespa. “O mercado está claramente refletindo mais positivamente os dados de crescimento dos EUA, dado o recuo do PIB brasileiro no primeiro trimestre e a falta de grandes novidades sobre a reforma da Previdência”, afirmou Bruno Madruga, responsável pela área de renda variável da Monte Bravo. Ele acrescentou que o índice deve continuar apresentando volatilidade até que o texto que altera a aposentadoria dos brasileiros seja aprovado.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)