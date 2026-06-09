Ibovespa sobe com trégua entre Israel e Irã e otimismo global

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 9, com o mercado brasileiro seguindo o otimismo global após Israel e Irã suspenderem ataques mútuos, o que para investidores indica que o fim da guerra no Oriente Médio está próximo. A questão causa queda nos preços do petróleo e reduz o temor de inflação global e reduz os juros futuros, o que é positivo para o mercado acionário.

Por volta das 11h45, o Ibovespa subia 0,78%, aos 169.939,06 pontos. Israel e Irã anunciaram na noite nesta segunda-feira, 8, a suspensão das hostilidades entre os dois países, após se atacarem diretamente pela primeira vez desde o início do cessar-fogo na guerra no Oriente Médio.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que “o fogo nesse front está sob controle”, horas depois de Teerã declarar que havia encerrado sua ação militar.

A república islâmica lançou mísseis neste domingo em resposta à guerra que Israel trava no Líbano contra seu grupo aliado, o Hezbollah. Israel respondeu com ataques, apesar dos esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dissuadir Netanyahu. A represália desencadeou uma nova onda de mísseis iranianos, antes de Teerã anunciar que suspenderia as hostilidades.

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O Irã tenta estender ao Líbano sua trégua com os Estados Unidos, em vigor desde 8 de abril, apesar de repetidos ataques de ambas as partes. Teerã ameaçou nesta segunda-feira atacar novamente Israel se este persistisse com suas agressões em território libanês, enquanto Netanyahu advertiu que, se o Irã retomasse os ataques, seu país responderia “com toda a força”.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, insiste que a campanha no Líbano continuará de qualquer maneira. Ele afirmou que Israel atingirá os subúrbios do sul de Beirute, dominados pelo Hezbollah, em retaliação a cada bombardeio do grupo contra o norte de Israel.

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Trump, que, segundo a imprensa, mostra-se cada vez mais exasperado com Netanyahu, havia pedido às partes para cessar os disparos, e chegou a dizer que as “negociações finais” rumo à paz continuarão, “a menos que a ignorância ou a estupidez atrapalhem o caminho”. O primeiro-ministro israelense, no entanto, ressaltou ter dito a Trump que “Israel tem o pleno direito à autodefesa”.

Os anúncios de fim das hostilidades fazem os preços do petróleo recuarem 3,23% aos 91,22 dólares por barril. A queda da comodity traz alívio para os juros futuros, o que faz com que os investidores aumentem as apostas no mercado de ações, puxando os índices globais e o Ibovespa.