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Economia

Ibovespa sobe com recuperação global, apesar das tensões no Oriente Médio

Mercado aproveita dia para fazer ajustes após três pregões seguidos de queda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 11h58
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994
Tensões no Oriente Médio continuam, mas investidor faz ajuste antes de dados da inflação (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa sobe com recuperação global, apesar das tensões no Oriente Médio Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 9, acompanhando a recuperação das bolsas internacionais após a forte aversão ao risco registrada na véspera, provocada pela retomada dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Com a agenda econômica esvaziada e o feriado no Estado de São Paulo, a expectativa é de um pregão de liquidez reduzida.

Por volta das 12h, o Ibovespa avançava 0,97%, aos 172.314,34 pontos. Em Nova York, o Dow Jones subia 0,13%, o S&P 500 avançava 0,24% e o Nasdaq ganhava 0,31%. O alívio no exterior favorece os ativos brasileiros. O dólar recuava 0,29%, para 5,13 reais, enquanto investidores aproveitam o pregão para recompor posições após três sessões consecutivas de queda do principal índice da bolsa brasileira.

Apesar da recuperação, o cenário permanece cercado de incertezas diante da escalada das tensões no Oriente Médio. As forças americanas voltaram a atacar o Irã, encerrando a trégua firmada entre os dois países em junho.

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Em resposta, Teerã prometeu retaliar, voltou a ameaçar restringir a navegação no Estreito de Ormuz e acusou Washington de cometer crimes de guerra. Embora o conflito continue elevando o nível de tensão geopolítica, os preços do petróleo operavam relativamente estáveis nesta quinta-feira, reduzindo parte da pressão sobre os mercados.

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Investidor espera IPCA enquanto Vale domina os holofotes

No cenário doméstico, os investidores aguardam a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho, prevista para esta sexta-feira. O indicador será determinante para as expectativas em relação aos próximos passos da política monetária. Uma inflação abaixo do esperado pode reforçar apostas de queda dos juros, enquanto um resultado mais forte tende a elevar a curva futura e limitar o desempenho da bolsa.

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Entre as ações de maior peso do índice, a Vale estava entre os destaques negativos do pregão, o papel abriu em queda de 2%, mas ao se aproximar do meio dia a ação passou a subir 0,29%. A companhia permanece no radar dos investidores após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abrir um processo administrativo, a pedido do investidor Renato Sobral Pires Chaves, para investigar possíveis interferências da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, na renúncia do presidente do conselho de administração da mineradora, Daniel André Stieler.

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Em resposta, a Previ informou que indicou José Maurício Pereira Coelho para substituir Stieler. A eleição está prevista para o próximo dia 22. Segundo o fundo, a indicação segue critérios técnicos e faz parte de um processo de renovação da governança.

Já a Vale afirmou que a renúncia ocorreu por decisão pessoal de Stieler, que optou por não resistir à pressão exercida pela Previ. A companhia também negou ter pago qualquer indenização ao ex-presidente do conselho.

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Em resumo, o mercado recupera parte das perdas recentes impulsionado pelo desempenho positivo das bolsas internacionais. No entanto, a continuidade do conflito entre Estados Unidos e Irã, a expectativa pelos dados de inflação no Brasil e os desdobramentos envolvendo a Vale são fatores que permeiam o pregão desta quinta-feira.

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