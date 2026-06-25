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Economia

Ibovespa sobe com inflação mais branda e projeção maior para a economia brasileira

Mercado reage à prévia da inflação, à revisão do PIB pelo Banco Central e ao plano de emissão de títulos na China

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h06
Bolsa
The financial market has a new day of euphoria on Wednesday 3 October 2018 in Sao Paulo, Brazil , after research Datafolha confirm Jair Bolsonaro's advantage (PSL) in the preference of the voters a few days of the first turn. Soon after the opening of the market, the Brazilian Stock Exchange rose more of 4%, above 85 thousand points, at the highest level since May 16. At 3:25 pm, the Ibovespa was traded up 2.48% to 83,643 points. The dollar fell to a low of R $ 3.8240, but now recovered in the afternoon the level of R $ 3.90. At 3:23 pm, it lost 0.35%, to R $ 3.9210. Jair Bolsonaro is seen as more inclined than Haddad to promote reforms that the financial market considers necessary for the resumption of the economy. In the brokerage firms, analysts also say that Bolsonaro should have greater support in the congress, since the parties of the so-called center, related to Geraldo Alckmin, are already signaling support for the PSL candidate. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images) (Cris Faga/NurPhot/Getty Images)
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Ibovespa sobe com inflação mais branda e projeção maior para a economia brasileira Priorize VEJA no Google

O Ibovespa iniciou o pregão desta quinta-feira, 25, em terreno positivo, aos 172 218 pontos, sustentado por dados de inflação abaixo do esperado, revisões mais otimistas para a economia brasileira e um cenário externo favorável às ações ligadas à inteligência artificial. Por volta da manhã, o principal índice da Bolsa brasileira avançava para a faixa dos 171 mil pontos, enquanto investidores avaliavam as novas projeções divulgadas pelo Banco Central e acompanhavam a repercussão da emissão inédita de títulos brasileiros em iuanes no mercado chinês.

No cenário doméstico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,41% em junho, desacelerando em relação ao avanço de 0,62% observado no mês anterior. O resultado ficou levemente abaixo das expectativas do mercado, reforçando a percepção de que a pressão inflacionária segue moderada.

Além disso, o Banco Central elevou sua projeção de crescimento para a economia brasileira em 2026, passando de 1,6% para 2,0%. A autoridade monetária destacou a aceleração da atividade econômica, a resiliência do mercado de trabalho e os estímulos adotados pelo governo como fatores que sustentam uma perspectiva mais favorável para o país. O mercado também acompanha as declarações do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e do diretor de Política Econômica, Paulo Picchetti, em coletiva realizada nesta manhã.

Outro tema que chamou atenção dos investidores foi o anúncio de que o Brasil pretende realizar sua maior emissão de dívida denominada em iuanes por um emissor estrangeiro na China. O Tesouro Nacional planeja captar até 5 bilhões de iuanes, equivalente a aproximadamente 735 milhões de dólares, por meio dos chamados “panda bonds”, ampliando sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento no mercado internacional.

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Em relação as ações, os grandes bancos operavam em alta com o Itaú (ITUB4) liderando em 0,81% seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3) com 0,76%. O Bradesco (BBDC4) acompanhava com 0,62% e o Santander (SANB11) com 0,57%.

No exterior, o apetite por risco ganhou força após os resultados e projeções acima das expectativas divulgados por empresas do setor de semicondutores, como Micron e Qualcomm. Os números reacenderam o otimismo em torno do avanço da inteligência artificial e impulsionaram as bolsas internacionais.

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Nos Estados Unidos, investidores também analisaram indicadores econômicos relevantes. O Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano cresceu 2,1% em ritmo anualizado no primeiro trimestre, superando as previsões do mercado. Já o núcleo do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), medida de inflação acompanhada de perto pelo Federal Reserve, avançou 0,3% em maio, acumulando alta anual de 3,4%, mantendo o debate sobre os próximos passos da política monetária americana. O dólar operava em 5,21 reais às 11h.

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