Ibovespa sobe com inflação mais branda e projeção maior para a economia brasileira

O Ibovespa iniciou o pregão desta quinta-feira, 25, em terreno positivo, aos 172 218 pontos, sustentado por dados de inflação abaixo do esperado, revisões mais otimistas para a economia brasileira e um cenário externo favorável às ações ligadas à inteligência artificial. Por volta da manhã, o principal índice da Bolsa brasileira avançava para a faixa dos 171 mil pontos, enquanto investidores avaliavam as novas projeções divulgadas pelo Banco Central e acompanhavam a repercussão da emissão inédita de títulos brasileiros em iuanes no mercado chinês.

No cenário doméstico, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,41% em junho, desacelerando em relação ao avanço de 0,62% observado no mês anterior. O resultado ficou levemente abaixo das expectativas do mercado, reforçando a percepção de que a pressão inflacionária segue moderada.

Além disso, o Banco Central elevou sua projeção de crescimento para a economia brasileira em 2026, passando de 1,6% para 2,0%. A autoridade monetária destacou a aceleração da atividade econômica, a resiliência do mercado de trabalho e os estímulos adotados pelo governo como fatores que sustentam uma perspectiva mais favorável para o país. O mercado também acompanha as declarações do presidente do BC, Gabriel Galípolo, e do diretor de Política Econômica, Paulo Picchetti, em coletiva realizada nesta manhã.

Outro tema que chamou atenção dos investidores foi o anúncio de que o Brasil pretende realizar sua maior emissão de dívida denominada em iuanes por um emissor estrangeiro na China. O Tesouro Nacional planeja captar até 5 bilhões de iuanes, equivalente a aproximadamente 735 milhões de dólares, por meio dos chamados “panda bonds”, ampliando sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento no mercado internacional.

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Em relação as ações, os grandes bancos operavam em alta com o Itaú (ITUB4) liderando em 0,81% seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3) com 0,76%. O Bradesco (BBDC4) acompanhava com 0,62% e o Santander (SANB11) com 0,57%.

No exterior, o apetite por risco ganhou força após os resultados e projeções acima das expectativas divulgados por empresas do setor de semicondutores, como Micron e Qualcomm. Os números reacenderam o otimismo em torno do avanço da inteligência artificial e impulsionaram as bolsas internacionais.

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Nos Estados Unidos, investidores também analisaram indicadores econômicos relevantes. O Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano cresceu 2,1% em ritmo anualizado no primeiro trimestre, superando as previsões do mercado. Já o núcleo do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), medida de inflação acompanhada de perto pelo Federal Reserve, avançou 0,3% em maio, acumulando alta anual de 3,4%, mantendo o debate sobre os próximos passos da política monetária americana. O dólar operava em 5,21 reais às 11h.