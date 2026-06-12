Ibovespa sobe com expectativa de acordo entre EUA e Irã, mas inflação limita ganhos

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 12, com investidores acompanhando as negociações para um possível acordo entre Estados Unidos e Irã, que pode ser assinado já no próximo domingo. A perspectiva de redução das tensões geopolíticas pressiona os preços do petróleo e ajuda a aliviar os temores de inflação global. No mercado doméstico, porém, dados de inflação acima do esperado reforçam a cautela em relação ao ciclo de cortes de juros, limitando os ganhos da bolsa brasileira.

Por volta das 11h30, o Ibovespa subia 0,10%, aos 171.665,82 pontos. A agência iraniana Mehr divulgou nesta sexta-feira o que afirmou ser o rascunho de um acordo com os Estados Unidos para encerrar os conflitos na região, incluindo o Líbano.

Segundo a publicação, o documento prevê uma “cessação permanente e imediata das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano”, além de um período de 60 dias de negociações para tratar das questões nucleares iranianas e da suspensão das sanções impostas por Washington.

Outra agência estatal iraniana, a Irna, informou que Teerã não abrirá mão do controle do Estreito de Ormuz como parte do eventual acordo.

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“O Irã não assume, neste texto, nenhum compromisso de ceder a gestão do estreito nem de restaurar as condições que existiam antes da agressão militar americana e israelense”, informou a agência.

O que diz Trump?

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A divulgação do rascunho ocorreu um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que um acordo com Teerã poderá ser assinado já no próximo fim de semana, “provavelmente na Europa”.

“Acabamos de chegar a um grande acordo sobre a guerra com o Irã”, disse Trump a jornalistas no Salão Oval. Segundo ele, os documentos finais devem ser concluídos nos próximos dias e a assinatura poderá ocorrer em território europeu. O vice-presidente JD Vance seria o representante americano na cerimônia.

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De acordo com fontes ouvidas pela CNN, o acordo poderá ser assinado já neste domingo, na Suíça.

Inflação acima do esperado limita alta do Ibovespa

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No cenário doméstico, a inflação continua sendo um fator de atenção para os investidores. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou 0,58% em maio na comparação com abril, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira.

Apesar de representar uma desaceleração em relação aos 0,67% registrados em abril, o resultado ficou ligeiramente acima das expectativas do mercado, que projetava alta de 0,55%.

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Para Heliezer Jacob, economista do C6 Bank, medidas adotadas pelo governo, como subsídios e reduções tributárias, devem ajudar a conter parte da pressão inflacionária nos próximos meses.

“Ainda assim, o conflito no Oriente Médio e a consequente alta dos fertilizantes tendem a afetar os preços dos alimentos, ao mesmo tempo que os preços do petróleo continuam pressionando a inflação”, afirma.

Para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o economista projeta um corte de 0,25 ponto percentual na Selic, para 14,25% ao ano.

“Por ora, mantemos nosso cenário de Selic em 13,5% ao fim de 2026, mas não descartamos a possibilidade de um ritmo menor de cortes nos próximos meses”, acrescenta.

Já André Valério, economista sênior do Inter, avalia que o cenário para além da próxima reunião permanece incerto e que o Banco Central deverá tomar decisões de forma mais dependente dos dados econômicos.

“Ainda vemos espaço para cortes de 25 pontos-base por reunião até o fim do ano, levando a Selic a 13,25%, mas com um risco cada vez maior de uma interrupção prematura desse ciclo”, conclui.