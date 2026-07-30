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Economia

Ibovespa sobe com dados da economia dos EUA e temporada de balanços

Dados da economia americana derrubam as expectativas de juros nos EUA

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h02
HISTÓRICO - Painel na B3: uma sequência de quinze altas seguidas do Ibovespa não ocorria desde 1994
Dados da economia americana derrubam as expectativas de juros nos EUA (Tuane Fernandes/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 30, com o mercado atento aos balanços em dia de agenda carregada após a decisão de juros nos Estados Unidos. Dados da economia americana derrubam as expectativas de juros nos EUA, o que atrai capital para o mercados emergentes, como o Brasil.

Por volta das 12h, o Ibovespa avançava 0,78%, aos 175.239,81 pontos. No cenário macroeconômico local e internacional, investidores enxergam oportunidades em mercados emergentes, como o Brasil, após dados do Índice de Preços (PCE)  da economia americana e do PIB dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos tiveram deflação de 0,1% em junho. O número ficou dentro do esperado pelo mercado e reforça a tese de desaceleração dos preços, que registra avanço de 3,7% nos últimos 12 meses. Para Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, o Índice de Preços (PCE) de junho confirmou a desinflação na margem. “Essa foi a primeira queda do indicador desde a máxima de quase três anos registrada em maio”, afirma.

Já o PIB dos Estados Unidos cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2026, desaceleração na comparação com a alta de 2,1% no primeiro trimestre de 2026. Além da desaceleração, Bruno Yamashita, coordenador de alocação e inteligência da Avenue Gestora, comenta que o dado veio abaixo das expectativas do mercado, que era em torno da faixa dos 2%.

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Diante desse cenário, os mercados passam a ver países emergentes com uma alternativa para investir, o que atrai fluxo para o Brasil e faz o Ibovespa hoje subir.

Cenário local é impactado por balanços e dados do desemprego

No cenário local, a temporada de balanços impacta os ativos. A Usiminas recua 3,85% mesmo após ter disparada de 236% do lucro. A companhia anunciou um aumento na projeção para investimentos, o que não agradou o mercado.

Já os papéis da Vale sobem 0,13%. A companhia divulga seu balanço do segundo trimestre de 2026. O consenso da LSEG aponta para um lucro de 1,8 bilhão de dólares.

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As ações da Ambev recuam 2,77% após a empresa lucro líquido de 3,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2026, alta de 24,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Para a Ativa Investimentos, o resultado ainda refletindo o ambiente fraco da indústria ,mas a empresa reportou ganhos de rentabilidade importantes, além de um melhor resultado financeiro, que levou a um lucro líquido acima do consenso.

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“Apesar de nossa leitura ser de um resultado positivo de forma geral, seguimos com recomendação neutra para o papel, pois os desafios da indústria devem continuar”, afirma Lucas Dias, que assina o relatório da Ativa.

Gustavo Assis, CEO da Asset, lembra ainda que os dados do desemprego também impulsionam o índice. Para ele, o desemprego de 5,4% confirma a força do consumo e beneficia empresas ligadas à economia doméstica, mas também pode levar o Banco Central a cortar a Selic com cautela.

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“A alta desta manhã, portanto, representa uma recomposição parcial, e não uma tendência consolidada. Sua continuidade dependerá da entrada de capital estrangeiro, dos balanços, da decisão do Copom e da evolução do conflito no Oriente Médio”, conclui o analista.

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