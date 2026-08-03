Ibovespa sobe com alívio externo e foco nas decisões de juros no Brasil e nos EUA

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 3, sustentado por um ambiente externo mais favorável e pela expectativa em torno das próximas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Por volta das 11h, o principal índice da B3 avançava 0,29%, aos 178 518 pontos, enquanto o dólar permanecia praticamente estável, cotado próximo de 5,07 reais.

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O movimento positivo da Bolsa ocorre em meio ao alívio das tensões geopolíticas após a perspectiva de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã. A possibilidade de um acordo reduz os temores sobre interrupções no Estreito de Ormuz, pressionando os preços do petróleo e diminuindo parte do prêmio de risco incorporado aos mercados internacionais.

Segundo Elson Gusmão, diretor de Câmbio da Ourominas, esse cenário favorece os ativos brasileiros ao reduzir as preocupações com uma nova pressão inflacionária global e com a manutenção de juros elevados nos Estados Unidos por um período mais longo. “O alívio beneficia a Bolsa ao diminuir o risco de uma nova pressão inflacionária global e de juros americanos elevados por mais tempo, embora limite o desempenho de Petrobras e de outras empresas ligadas à commodity”, afirma.

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No mercado de câmbio, o dólar segue próximo da estabilidade, refletindo um equilíbrio entre fatores positivos e cautela dos investidores. De um lado, o ambiente externo favorece moedas emergentes; de outro, permanecem no radar os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que podem influenciar o comportamento dos juros nas duas maiores economias das Américas.

Para Gusmão, a continuidade da alta do Ibovespa dependerá da entrada de capital estrangeiro e de uma recuperação mais ampla dos diferentes setores da Bolsa. Já o dólar deve seguir sensível às sinalizações do Federal Reserve, às decisões do Copom e ao desenrolar das negociações no Oriente Médio. “Um acordo pode sustentar o apetite por risco, mas uma nova escalada tende a elevar o petróleo, fortalecer o dólar e retirar força da Bolsa”, conclui.